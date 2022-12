Di Franco rinconfermato presidente del centro studi Federico II

Giuseppe Di Franco è stato riconfermato presidente del Centro Studi Federico II.

La sua elezione è stata approvata all’unanimità dal consiglio direttivo e dal comitato tecnico scientifico composto da Mario Nanni, Teresa Di Fresco, Goffredo Palmerini, Flora Mondello, Diego Cannizzaro, Maria Luisa Macellaro La Franca, Josephine Buscaglia Maietta, Stefano Vaccara e Francoise Vayne.

Il Centro Studi con sede a Palermo e sedi di rappresentanza a Roma, New York e Bordeaux, ha previsto per il 2023 un corposo programma di iniziative da realizzare in Italia, Francia e Polonia.

Le iniziative culturali fanno parte della piattaforma “European Culture Vision 2032” della quale Di Franco è il coordinatore internazionale, un programma decennale di progetti socio culturali nelle capitali europee, con un pensiero strategico, sistemico e orientato al futuro.

E’ prevista inoltre una trasferta negli Stati Uniti a scopo istituzionale e per alcuni incontri bilaterali Italia-USA.