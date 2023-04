Diletta Leotta, annunciato il sesso del bebè con una festa in famiglia

La coppia del momento ha rivelato di aspettare una bimba

Diletta Leotta e Loris Karius hanno rivelato il sesso del loro futuro bebè.

La coppia ha deciso di annunciarlo in famiglia, a Catania, con un video pubblicato su Instagram che ha immortalato la gioia dei parenti della conduttrice etnea.

Il rosa sulle decorazioni della torta e sui palloncini regalati alla coppia ha confermato quelle che erano le indiscrezioni sul sesso del nascituro: si tratta di una femminuccia.

Al grido “arriva la cuginetta” i nipotini della conduttrice sportiva non trattengono l’entusiasmo. Il dolce quadretto è stato condiviso sui social e conferma le notizie degli ultimi giorni sull’arrivo, probabilmente in agosto, di una bimba nella vita di Diletta e Loris.

Diletta Leotta: “Sorpresa di Pasqua”

“Sorprese di Pasqua”, definisce così in un post su instagram i regali ricevuti dai familiari per celebrare il futuro arrivo in casa di un fiocco rosa.

Diletta Leotta aveva annunciato sempre sui social di essere incinta con un romantico video assieme al suo compagno Loris Karius, accompagnando il tutto con il sottofondo dei Coldplay.

I due, lei 31enne e lui 29enne, si trovavano in vacanza a Dubai quando hanno deciso di rivelare al pubblico l’arrivo di un figlio. Da quel momento, la conduttrice sportiva ha iniziato a mostrare con orgoglio il pancino anche in alcuni scatti fotografici.