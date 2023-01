La Sicilia ricorda Benedetto XVI, una messa in suffragio per il Papa Emerito ad Acireale

Monsignor Raspanti ricorda Benedetto XVI e annuncia una messa in suffragio del Papa Emerito: ecco la data e il luogo della celebrazione della Santa Messa.

La Diocesi di Acireale annuncia che celebrerà, sabato 7 gennaio 2023, una messa in suffragio del Papa Emerito Benedetto XVI.

L’appuntamento è nella Basilica Cattedrale “Maria SS. Annunziata” di Acireale alle ore 10.30. Il vescovo monsignor Antonino Raspanti, in Die VIII, presiederà la Santa Messa e il colore liturgico sarà il viola.

Benedetto XVI, il ricordo e la messa della Diocesi di Acireale

Lo scorso 31 dicembre, giorno della morte dell’ex papa Ratzinger (Benedetto XVI), le chiese di Acireale hanno suonato le campane a lutto. Un gesto di vicinanza alla Chiesa Cattolica e un modo per ricordare il Papa Emerito.

Nella nota della Diocesi di Acireale che annuncia la Messa in ricordo di Benedetto XVI, prevista due giorni dopo i funerali del 5 gennaio, si legge: “Il giorno della morte, avvenuta sabato 31 dicembre 2022, tutte le chiese della Diocesi alle ore 16 hanno suonato le campane a morto. La Diocesi di Acireale è particolarmente legata al papa emerito Benedetto XVI per l’elevazione, il 19 gennaio 2009, a Basilica Minore Pontificia della chiesa parrocchiale S. Filippo d’Agira in Aci San Filippo e per la nomina episcopale di monsignor Antonino Raspanti il 26 luglio 2011″.

Di seguito il video-messaggio di cordoglio di monsignor Raspanti.

Immagine di repertorio