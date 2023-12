Disabili, Cgil Sicilia: “Governo con fondo unico taglia oltre 100 mln”

"In alcuni comuni della Sicilia in questi giorni sono arrivati alle famiglie dei disabili i fondi per i caregiver: una miseria".

“In alcuni comuni della Sicilia in questi giorni sono arrivati alle famiglie delle persone con disabilità i fondi per i caregiver: tra 50 e 60 euro per tutto l’anno. Una miseria, il risultato dei tagli del governo che colpiscono soggetti più fragili”. E’ quanto denuncia la Cgil con il segretario regionale confederale Francesco Lucchesi e Franco Gangemi, responsabile Cgil per le politiche sulla disabilità.

Condizioni di vita peggiorano

“Di fatto – aggiungono i due esponenti sindacali – la condizione di vita di 3 milioni di donne e uomini con fragilità in Italia, oltre 16 mila in Sicilia, peggiorano di giorno in giorno e le famiglie delle persone con disabilità sono sempre più sole ad affrontare le problematiche sociali, socio-sanitarie e assistenziali che si propongono quotidianamente”.

La Cgil riepiloga: “Prima sono stati sospesi i 350 milioni di euro del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità per l’avvio della legge quadro 227/21, senza nessuna reale garanzia di recupero di tali cifre per il 2024. Poi è stato istituito il fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità tagliandone però quattro preesistenti (il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, il fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, il fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, il fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia)”. “E’ qui – rilevano Lucchesi e Gangemi – il capolavoro di un governo che in campagna elettorale prometteva attenzione alle persone fragili: il nuovo fondo ha avuto una dotazione annuale di 232 milioni, mentre la somma delle dotazioni finanziarie dei fondi eliminati ammontava a 336 milioni. Dunque – sottolineano i due esponenti della Cgil – di fatto il governo ha tagliato oltre 100 milioni”. Per quanto riguarda i caregiver i due esponenti della Cgil sottolineano “il ruolo fondamentale che queste figure hanno nella cura giornaliera del disabile non autosuffiiente, sostituendosi molto spesso alle istituzioni e allo stato sempre più lontano e assente”. Il sindacato chiede un tavolo tecnico sulle disabilità in Sicilia “che faccia proprie le proposte della piattaforma della Cgil Sicilia”.