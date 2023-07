Disabili, IVA al 4% sui veicoli da acquistare anche in possesso del foglio rosa

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito all'acquisto di auto da parte di soggetti disabili con aliquota IVA al 4%.

Sono numerosi i bonus riservati alle persone con disabilità per permettere loro di riuscire ad affrontare gli ostacoli quotidiani in maniera più agevole possibile.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato, attraverso la risoluzione n. 40/E del 7 luglio 2023, di aver apportato alcune “semplificazioni” in merito alle agevolazioni sui veicoli con persone con disabilità.

Iva al 4%, agevolazione non concessa?

In particolare, l’Ente risponde a una sollecitazione mossa da un’associazione attiva nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Nello specifico, l’associazione ha fatto notare come alcuni operatori commerciali non abbiano concesso l’agevolazione dell’aliquota IVA al 4% per l’acquisto di un veicolo a quei soggetti con ridotte capacità motorie che presentano almeno il “foglio rosa”.

Questi, infatti, avrebbero richiesto anche l’esibizione del verbale di invalidità e/o handicap “da cui risulti la natura motoria delle disabilità”.

Iva al 4%, la risposta dell’Agenzia delle Entrate

In risposta a questa richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per l’acquisto di veicoli che rispettano le caratteristiche indicate nell’art. 8 della legge n. 449 del 1997, il soggetto che presenta delle disabilità debba essere in possesso di:

una fotocopia della patente di guida “ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del Codice della Strada;

“ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del Codice della Strada; un atto notorio che attesti come nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non sia stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata.

In conclusione, sempre l’Agenzia delle Entrate ha specificato che nel caso in cui l’acquirente si trovi in possesso di questi documenti e del foglio rosa, potrà quindi avere diritto all’agevolazione.

Foto di repertorio