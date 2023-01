Domenica 1° gennaio: l’almanacco del giorno

Il 1º gennaio è il primo giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 1º gennaio è il primo giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 364 giorni alla fine dell’anno (365 negli anni bisestili). Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra l’1° gennaio: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera Maria Santissima Madre di Dio.

Il 1° gennaio è la Giornata mondiale di preghiera per la pace, istituita dall’ONU e accompagnata anche dal Pontefice che negli ultimi 56 anni in questa occasione pubblica un messaggio per invitare le persone a pregare proprio per ottenerla.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Lorenzo il Magnifico, pubblicata la prima edizione del The Times

Nati

Alessandro VI, nato Roderic Llançol de Borja italianizzato Rodrigo Borgia, è stato il 214º papa della Chiesa cattolica dal 1492 alla morte (1° gennaio 1431);

Lorenzo di Piero de’ Medici, detto Lorenzo il Magnifico, fu signore di Firenze dal 1469 alla morte, il terzo della dinastia dei Medici (1° gennaio 1449);

Pietro Giordani è stato uno scrittore italiano (1° gennaio 1774);

Osvaldo Cavandoli è stato un animatore, regista e fumettista italiano. Noto soprattutto per aver creato e animato il personaggio della Linea (1° gennaio 1920);

Claudio Villa (pseudonimo di Claudio Pica) è stato un cantante e attore italiano (1° gennaio 1926);

Pietro Grasso è un politico ed ex magistrato italiano. Dal 2013 al 2018 è stato presidente del Senato della Repubblica nella XVII legislatura (1° gennaio 1945);

Stefano Bonaccini è un politico italiano, presidente della Regione Emilia-Romagna dal 22 dicembre 2014 (1° gennaio 1967);

Luigi Amato è stato un pittore italiano (1° gennaio 1898).

Scomparsi oggi

1997 – Ivan Graziani è stato un cantautore e chitarrista italiano.

2003 – Giorgio Gaber, pseudonimo di Giorgio Gaberščik, è stato un cantautore, commediografo, attore, cabarettista, chitarrista e regista teatrale italiano, tra i più importanti dello spettacolo e della musica italiana del secondo dopoguerra.

Accade oggi, 1° gennaio

1788 – Viene pubblicata la prima edizione del The Times.

1801 – Giuseppe Piazzi scopre il primo pianeta nano, Cerere (all’epoca considerato asteroide).

1804 – Fine del dominio francese su Haiti.

1808 – Negli Stati Uniti viene bandita l’importazione di schiavi.

1818 – Mary Shelley pubblica Frankenstein o il moderno Prometeo.

1851 – Viene emesso il primo francobollo in Italia.

1890 – Nasce la colonia italiana dell’Eritrea.

1894 – Nasce la Banca d’Italia.

1977 – In Italia terminano ufficialmente le trasmissioni di Carosello e la Rai passa agli spot pubblicitari attuali.

1983 – ARPANET passa ufficialmente all’uso dell’Internet Protocol, creando Internet.

2005 – In Italia dopo 143 anni finisce il servizio militare obbligatorio.

2010 – Diventa obbligatorio l’uso del lezionario approvato dalla CEI il 12 novembre 2007 nelle Sante Messe della Chiesa cattolica.

2017 – Malta assume la presidenza di turno dell’Unione europea; Assalto armato in un night club di Istanbul con 39 vittime.