Domenica 29 gennaio: l’almanacco del giorno

Il 29 gennaio è il 29º giorno del calendario gregoriano. Mancano 336 giorni alla fine dell’anno (337 negli anni bisestili). Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 29 gennaio: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa celebra San Costanzo di Perugia, Vescovo e martire.

Quest’anno ricorre la Giornata mondiale dei malati di lebbra, in programma ogni ultima domenica del mese di gennaio.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nati

Anton Pavlovič Čechov è stato uno scrittore e drammaturgo russo, tra i maggiori autori letterari e teatrali europei del XIX secolo (29 gennaio 1860);

W.C. Fields (William Claude Dukenfield) è stato un comico e attore statunitense, attivo dapprima in teatro e poi nel cinema. W.C. (29 gennaio 1880);

Oprah Winfrey (Orpah Gail Winfrey), è una conduttrice televisiva, autrice televisiva, attrice, scrittrice, filantropa e imprenditrice statunitense (29 gennaio 1954);

Heather Joan Graham è un’attrice statunitense (29 gennaio 1970);

Costantino della Gherardesca (Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci) è un conduttore televisivo, opinionista e conduttore radiofonico italiano (29 gennaio 1977);

Raffaella Fico è una showgirl, modella e attrice italiana (29 gennaio 1988);

Scomparsi oggi

1820 – Giorgio III (Giorgio Guglielmo Federico di Hannover) è stato re di Gran Bretagna e d’Irlanda dal 25 ottobre 1760 al 1º gennaio 1801 e, da quella data, sovrano del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. È stato pure duca di Brunswick-Lüneburg, principe elettore di Hannover, che divenne un regno il 12 ottobre 1814, e re di Corsica dal 17 giugno 1794 al 15 ottobre 1796.

1963 – Robert Lee Frost è stato un poeta statunitense ma anche traduttore e drammaturgo.

1987 – Carlo Cassola è stato uno scrittore, saggista e partigiano italiano.

2012 – Oscar Luigi Scalfaro è stato un politico e magistrato italiano, nono presidente della Repubblica Italiana dal 1992 al 1999. È stato eletto deputato ininterrottamente dal 1946 al 1992 quando, nel corso della sua presidenza della Camera dei deputati, venne eletto presidente della Repubblica Italiana.

Accade oggi, 29 gennaio

1367 – Viene costituita la Lega Caddea tra i cittadini della parte centro-meridionale dell’attuale Cantone dei Grigioni

1781 – La prima dell’Idomeneo di W. A. Mozart

1807 – Giuseppe Bonaparte istituisce l’Osservatorio astronomico di Napoli

1845 – Il corvo di Edgar Allan Poe viene pubblicato per la prima volta sul New York Evening Mirror

1850 – Henry Clay presenta il Compromesso del 1850 al Congresso degli Stati Uniti

1856 – La regina Vittoria del Regno Unito istituisce la Victoria Cross

1861 – Il Kansas viene ammesso come 34esimo Stato degli USA

1884 – In Inghilterra viene pubblicato il primo fascicolo dell’opera che dopo fu chiamata Oxford English Dictionary. La pubblicazione, redatta sotto la direzione di Sir James Murray, conta 352 pagine e racchiude tutte le parole inglesi conosciute da A ad Ant (formica)

1886 – Karl Benz brevetta la prima automobile a benzina funzionante

1922 – Si scioglie l’unione tra Costa Rica, Guatemala, Honduras ed El Salvador

1933 – Il presidente tedesco Paul von Hindenburg nomina Adolf Hitler cancelliere tedesco

1944 – Battaglia di Cisterna, nell’Italia centrale

1944 – A Bologna il teatro anatomico dell’Archiginnasio viene quasi completamente distrutto nel corso di un bombardamento aereo

1951 – Inizia la prima edizione del Festival di Sanremo

1959 – Esce nelle sale il film La bella addormentata nel bosco di Walt Disney

1964 – Iniziano i IX Giochi olimpici invernali ad Innsbruck in Austria

1979 – A Milano il magistrato Emilio Alessandrini viene assassinato dal gruppo terroristico Prima Linea

1990 – Il processo all’ex capitano della Exxon Valdez, Joseph Hazelwood, inizia ad Anchorage (in Alaska). Fu accusato di negligenza che determinò uno dei peggiori disastri ecologici della storia statunitense

1992 – Inizia la discussione sui vantaggi e svantaggi dei microkernel

1996 – Un incendio distrugge il Gran Teatro La Fenice di Venezia

1996 – Il presidente francese Jacques Chirac annuncia la fine definitiva ai test nucleari francesi

2001 – Migliaia di studenti in Indonesia invadono il Parlamento chiedendo che il presidente Abdurrahman Wahid si dimetta per alcune accuse che lo vedono coinvolto in episodi di corruzione

2004 – Escono in Giappone i primi remake Pokemon della storia, Pokemon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia

2014 – Viene fondata a Torino la FCA (Fiat Chrysler Automobiles)

2022 – Sergio Mattarella viene rieletto Presidente della Repubblica Italiana con 759 voti.