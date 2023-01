Domenica 8 gennaio: l’almanacco del giorno

L'8 gennaio è l'8º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

L’8 gennaio è l’8º giorno del calendario gregoriano. Mancano 357 giorni alla fine dell’anno (358 negli anni bisestili). Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra l’8 gennaio: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa celebra San Lorenzo Giustiniani, patriarca cattolico italiano e primo a portare il suddetto titolo di Venezia. Si venerano, tra gli altri santi, pure Sant’Apollinare (vescovo), San Paziente (vescovo) e San Massimo (vescovo).

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Sciascia, muore Giotto

Nati

Massimiliano Maria Kolbe nato Rajmund Kolbe è stato un presbitero e francescano polacco che si offrì di prendere il posto di un padre di famiglia destinato al bunker della fame nel campo di concentramento di Auschwitz (8 gennaio 1894);

Leonardo Sciascia è stato uno scrittore, giornalista, saggista, drammaturgo, poeta, politico, critico d’arte e insegnante italiano. È considerato una delle più grandi figure del Novecento italiano ed europeo (8 gennaio 1921);

Elvis Aaron Presley è stato un cantante, attore e musicista statunitense. Si è aggiudicato l’appellativo di Re del Rock and Roll (8 gennaio 1935);

Stephen William Hawking è stato un cosmologo, fisico, matematico, astrofisico, accademico e divulgatore scientifico britannico. È noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull’origine dell’universo (8 gennaio 1942);

David Bowie – David Robert Jones – è stato un cantautore, polistrumentista e attore britannico (8 gennaio 1947);

Manuela Arcuri è un’attrice, ex modella e conduttrice televisiva italiana (8 gennaio 1977);

Kim Jong-un è un politico e militare nordcoreano (8 gennaio 1984);

Paola Di Benedetto è una showgirl, modella, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana (8 gennaio 1995);

Damiano David è un cantante italiano. È il frontman della rock band Måneskin che ha vinto il Festival di Sanremo 2021 e successivamente l’Eurovision Song Contest 2021 rappresentando l’Italia con il brano “Zitti e buoni” (8 gennaio 1999);

Scomparsi oggi

1337 – Giotto di Bondone (noto come Giotto e latinizzato come Giottus) è stato un pittore e architetto italiano di Firenze nel corso del tardo medioevo.

1642 – Galileo Galilei è stato un fisico, astronomo, filosofo e matematico italiano, considerato il padre della scienza moderna. È stato un personaggio chiave della rivoluzione scientifica per aver esplicitamente introdotto il metodo scientifico. Il suo nome è associato a importanti contributi in fisica e in astronomia.

1996 – François Maurice Adrien Marie Mitterrand è stato un politico francese. È stato presidente della Repubblica francese per due mandati consecutivi, dal 21 maggio 1981 al 17 maggio 1995.

Accade oggi, 8 gennaio

1324 – A Venezia muore l’esploratore e commerciante Marco Polo.

1790 – Primo discorso di George Washington sullo stato dell’Unione.

1838 – Alfred Vail dimostra il funzionamento del telegrafo usando puntini e lineette. Si tratta del predecessore del Codice Morse.

1889 – Herman Hollerith riceve un brevetto per la sua macchina tabulatrice elettrica.

1900 – Il presidente statunitense William McKinley pone l’Alaska sotto controllo militare

1916 – Nella prima guerra mondiale le forze degli Alleati si ritirano da Gallipoli.

1918 – Il presidente statunitense Woodrow Wilson annuncia i suoi Quattordici punti per l’epilogo della prima guerra mondiale.

1922 – Frana tremenda a San Fratello, in provincia di Messina in Sicilia.

1930 – A Roma il principe Umberto di Savoia sposa Maria José del Belgio.

1935 – Arthur Cobb Hardy brevetta lo spettrofotometro.

1944 – Si apre a Verona il processo contro 6 dei 19 membri del Gran consiglio del fascismo che nella seduta del 25 luglio del 1943 avevano sfiduciato Benito Mussolini. Si parla di Tullio Cianetti, Galeazzo Ciano, Emilio De Bono, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli e Carlo Pareschi.

1958 – Il quattordicenne Bobby Fischer vince i campionati statunitensi di scacchi.

1959 – Fidel Castro entra a L’Avana dopo l’abbandono del paese da parte del generale Batista.

1962 – La Gioconda di Leonardo da Vinci viene esibita negli Stati Uniti per la prima volta (National Gallery of Art di Washington).

1962 – Nella località olandese di De Putkop, tra Harmelen e Kamerik, si verifica un gravissimo incidente ferroviario. Muoiono 93 persone.

1964 – Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson dichiara una guerra alla povertà negli USA

1973 – Scandalo Watergate. Inizia il processo di 7 uomini accusati di aver piazzato cimici negli uffici del Partito Democratico.

1980 – Gli agenti di Polizia Antonio Cestari, Rocco Santoro e Michele Tatulli vengono uccisi in un agguato dalle Brigate Rosse (colonna “Walter Alasia”).

1989 – Disastro aereo di Kegworth. Il volo 92 della British Midland, un Boeing 737-400 di ultima generazione, si schianta sull’autostrada M1. Perdono la vita 47 passeggeri.

1991 – Viene fondato il partito della Lega Nord.

1992 – Il presidente statunitense George H. W. Bush si ammala mentre è in visita in Giappone e rimette sul primo ministro giapponese.

1993 – Beppe Alfano viene ucciso per mano della mafia.

1998 . Ramzi Yusuf viene condannato all’ergastolo per la pianificazione dell’Attentato al World Trade Center del 1993 e del Progetto Bojinka.

1999 – Per un solo voto il presidente statunitense Bill Clinton evita l’incriminazione nello scandalo per la relazione con la stagista Monica Lewinsky.

2009 – Viene scoperto un nuovo fiore sulle Dolomiti: una specie della Genziana blu.

2010 – Il Portogallo approva un disegno di legge per il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

2011 – In un comizio politico a Tucson, in Arizona, muoiono 6 persone e ne vengono ferite 13 per una sparatoria che vedeva come obiettivo la deputata Gabrielle Giffords, rimasta ferita gravemente alla testa. L’attentato non comprenderebbe un piano più grande contro il partito e dunque nemmeno di origine terroristica.