Donna presa a colpi d’ascia dal marito, 66enne finisce in ospedale

La donna, portata all'ospedale di Caltanissetta dopo i colpi d'ascia ricevuti, è stata ascoltata dai carabinieri.

Momenti di terrore quelli vissuti ieri da una donna di 66 anni, residente a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, presa a colpi d’ascia dal marito.

La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta presentando delle ferite al volto, alla spalla e alla mano. Una volta medicata, la 66enne è stata sottoposta a esami diagnostici.

Vittima ascoltata dai carabinieri

Fortunatamente, malgrado i violenti colpi ricevuti, la vittima non avrebbe riportato delle ferite profonde. La paziente è giunta al Pronto Soccorso in stato di choc ed è rimasta per qualche ora in osservazione.

Sul posto si sono presentati i carabinieri che hanno ascoltato la donna. Da comprendere le motivazioni che avrebbero spinto il marito a scatenare la propria ira nei confronti della vittima.

Un altro episodio simile di violenza si è verificato nelle scorse ore a Palermo, dove un uomo ha colpito con delle coltellate la ex moglie. La vittima, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita.