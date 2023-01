Nuovo “giallo” in Sicilia, donna trovata morta in casa: scattano le indagini

Trovata senza vita in casa a Bagheria: sono in corso le indagini per scoprire le cause del decesso della donna.

Un inizio anno tragico a Bagheria, in provincia di Palermo, dove una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa.

Sono ancora poche le notizie sull’accaduto, oggetto di specifiche indagini da parte delle forze dell’ordine.

Donna morta in casa a Bagheria: indagini

Al momento non sono note le generalità della vittima: si sa che si tratta di una donna di 55 anni. Mistero sulle cause del decesso: al momento sembra che nessuna ipotesi sia esclusa.

Sono in corso le indagini della polizia del commissariato di Pubblica Sicurezza di Bagheria. Necessario anche l’intervento sul posto del medico legale, che – come avviene normalmente in questi casi – dovrà eseguire gli accertamenti di rito e scoprire le cause della morte della 55enne.

Immagine di repertorio