Shock nell’Agrigentino, donna morta in mezzo alla strada: forse investita da auto pirata

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato in via Lido. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Macabro ritrovamento quello avvenuto nelle scorse ore in via Lido a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove è stato recuperato il cadavere di una donna.

L’ipotesi dell’incidente

Secondo le prime ipotesi, la vittima potrebbe essere stata travolta da un’auto in corsa che non si sarebbe fermata a prestare aiuto alla malcapitata. Questa versione sarebbe comunque da confermare.

Sul posto si sono presentati i sanitari del 118 in ambulanza dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che, passando sul punto, si erano resi conto della presenza del cadavere senza vita sull’asfalto.

Accertamenti in corso

Purtroppo, nonostante l’intervento dei soccorsi, per la donna non ci sarebbe stato niente da fare. L’identità della donna non sarebbe ancora stata resa nota.

Sul luogo del presunto incidente si sono presentati gli agenti di Polizia, i quali hanno provveduto a effettuare i primi rilievi. Maggiori dettagli potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.