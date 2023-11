Donna trovata in una pozza di sangue, scattano le ricerche del marito in tutta Italia

La donna di nazionalità britannica trovata senza vita, in una pozza di sangue, accoltellata a Casoli in provincia di Chieti. Sparito il marito

Una donna è stata trovata morta in un’abitazione in contrada Verratti a Casoli (Chieti), in Abruzzo, accoltellata all’addome. Si indaga per omicidio. Il marito è al momento irreperibile e sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è inglese.

L’abitazione si trova tra diverse case diroccate in contrada Verratti. Sul posto il procuratore capo di Lanciano, Mirvana Di Serio e i carabinieri della scientifica che stanno effettuando i rilievi.

L’allarme lanciato dall’amica

Omicidio Casoli (Chieti), è stata un’amica della vittima, che tutti nella contrada conoscono come Michelle, a dare l’allarme questa mattina. Intorno alle 10.30 la donna è arrivata in contrada Verratti a Casoli cercando la donna che non le rispondeva al telefono da qualche giorno.

Ha bussato a casa ma non ha risposto nessuno. È quindi corsa tra le case della contrada, urlando che bisognava chiamare i carabinieri. “Non risponde”, gridava, “chiamate i carabinieri e cosi è stato fatto. I militari hanno allontanato tutti e sono entrati, trovando la donna priva di vita. Lei e il compagno o marito, Michael, si erano trasferiti da queste parti da un paio di anni.

Non c’è traccia del marito della vittima

Sembra essere sparito il compagno della donna, di circa 66 anni, uccisa a Casoli (Ch). Su di lui convergono le ricerche dei carabinieri. Sparita anche l’auto della coppia, una Jeep Compass bianca. In concomitanza alle ricerche dell’uomo, sul posto del ritrovamento del cadavere è arrivato il medico legale, Pietro Falco. È entrato al primo piano dell’abitazione dove è stata trovata senza vita, in una pozza di sangue, accoltellata, una donna ultrasessantenne, assieme al procuratore di Lanciano, Mirvana Di Serio.

Chi è la donna uccisa

Si chiamava Michele Faiers Dawn la donna trovata uccisa nell’abitazione di contrada Verratti a Casoli, in provincia di Chieti. È stata pugnalata all’addome. L’omicidio potrebbe risalire a diversi giorni fa. Si cerca il compagno della vittima in tutta Italia.