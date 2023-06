Drammatico scontro tra pullman e auto: morti marito e moglie, feriti studenti

Non si conosce ancora la dinamica dello scontro che ha causato il tragico bilancio.

Un terribile incidente insanguina le strade del Veneto. Oggi, giovedì 1 giugno, a Cologna Veneta, località Baldaria in via Santa Giustina, a scontrarsi sono stati un bus Atv con parecchi studenti a bordo e un’auto, una Opel Astra. Non si conosce ancora la dinamica dello scontro, avvenuto all’altezza di un distributore di benzina.

Bilancio tragico

Tragico il bilancio, con le due persone a bordo dell’auto, coniugi entrambi ultraottantenni del vicentino ad avere la peggio. Tre i feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e soccorritori del Suem 118, con l’elicottero di Verona emergenza.

Tra le lamiere

Problemi per i vigili del fuoco, impegnati a lungo per estrarre dalle lamiere l’autista del bus oltre a collaborare con il personale sanitario. Giunto sul posto anche con l’elicottero, per prestare le cure alle persone coinvolte. Feriti lievemente anche due studenti, passeggeri dell’autobus, trasportati precauzionalmente all’ospedale di San Bonifacio.