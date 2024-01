Droga e armi in casa, un arresto a Letojanni

Droga e armi nell'appartamento. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Letojanni, nel Messinese.

Droga e armi in casa. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri a Letojanni, nel Messinese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni. Nel suo appartamento, i militari hanno trovato circa 35 grammi di cocaina e 48 grammi di marijuana, 9 grammi di mannite, probabilmente utilizzata per il taglio della droga, due bilancini di precisione ed oltre 20.000 euro in banconote di vario taglio, occultate all’interno di una scatola di cartone, ritenute provento dell’attività di spaccio. Nel corso della perquisizione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato anche una pistola calibro 6.35 e 14 cartucce dello stesso calibro detenute abusivamente.