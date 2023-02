Droga ed esplosivi nascosti in casa, arrestati madre e figlio

Accompagnati in caserma per le formalità di rito dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ed esplosivi in concorso

I carabinieri di Bisceglie hanno perquisito e scoperto all’interno di un piccolo appartamento in cui convivono madre e figlio, rispettivamente di 68 e 37 anni, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, in parte già frazionata in dosi, del peso di oltre 100 grammi, materiale vario per il confezionamento della sostanza e la somma di denaro di circa 4.000 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e credibilmente provento di attività illecita.

Il minuzioso controllo da parte dei militari, con il supporto di personale del nucleo cinofili di Modugno, esteso anche ad uno scantinato di pertinenza dell’abitazione, ha permesso inoltre di rinvenire, occultati all’interno di alcuni scatoloni, numerosi ordigni esplosivi improvvisati di differente tipologia e peso.

Accompagnati in caserma per le formalità di rito, madre e figlio, che dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ed esplosivi in concorso, sono stati dichiarati in stato di arresto e tradotti in carcere.