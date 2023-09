“Ci su i vàddia”, e lancia via il calzino con cocaina e hashish: un arresto a San Giovanni Galermo

La droga contenuta nel calzino è stata recuperata dalle forze dell'ordine, mentre il pusher è stato portato in carcere.

Nei giorni scorsi personale del Commissariato Nesima ha effettuato controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel territorio di competenza.

Nel corso di un servizio predisposto nella giornata di ieri in zona San Giovanni Galermo, è stato tratto in arresto un uomo, gravato da vari pregiudizi di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato, avendo il fondato sospetto che all’interno dell’abitazione in uso all’uomo potesse trovarsi della droga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare d’iniziativa e mentre due agenti citofonavano al campanello dell’abitazione, altri due si posizionavano nel retro dell’immobile, in modo da avere la visione completa del perimetro dello stabile.

Il lancio del calzino

In tale frangente hanno notato un uomo, poi identificato nell’arrestato, lanciare una calza di colore nero, prontamente recuperata, contenente all’interno un involucro di cellophane con sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso lordo di 42 grammi, e sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso lordo di 72 grammi, insieme a due bilancini digitali di precisione.

Alla luce dei fatti esposti è stata approfondita la perquisizione all’interno dell’immobile dove sono state trovate 3 batterie di fuochi artificiali per i quali è prevista la denuncia all’Autorità per la detenzione, mai effettuata dal proprietario. L’arrestato, pertanto, è stato anche anche denunciato in stato di libertà per il reato di cui all’art 679 c.p. Dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, l’uomo è stato portato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il furto di energia elettrica

Inoltre, tre persone sono state indagate in stato di libertà per il reato di furto di energia elettrica nel corso di alcuni servizi svolti in zona via Capo Passero, effettuati con l’ausilio di personale dell’ENEL, che accertava la manomissione dei contatori da parte dei denunciati.

Altri due soggetti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’Art. 75 del DPR 309/90. Infine, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, è stata effettuata un’intensa e straordinaria attività di controllo del territorio, durante la quale sono stati effettuati accertamenti a carico di numerosi veicoli e persone, con la contestazione e consequenziale sanzione di diverse violazioni al codice della strada.