Il giro in scooter con la droga sintetica in tasca: scattano due arresti

Il bilancio degli ultimi controlli anti-droga a Catania.

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato per possesso di droga ai fini di spaccio due catanesi di 22 e 26 anni: i militari hanno “beccato” uno dei due con della droga sintetica in tasca.

Ecco il bilancio dell’operazione, eseguita durante un servizio perlustrativo del territorio per la prevenzione dei reati a Catania.

Droga sintetica in tasca, due arresti a Catania

Una pattuglia di militari in borghese percorreva in moto la circonvallazione, quando è stata improvvisamente superata da uno scooter SH300 con due persone a bordo. Uno dei due passeggeri era una vecchia conoscenza dei carabinieri per i suoi turbolenti trascorsi giudiziari e per violazioni della legge sulla droga.

Pertanto i militari hanno deciso di seguire lo scooter discretamente fino a via Monsignor Domenico Orlando, dove i due occupanti del mezzo erano rimasti in sosta ad attendere qualcuno. I carabinieri si sono quindi avvicinati per effettuare un controllo che, alla fine, ha dato riscontro alle loro ipotesi. Proprio nelle tasche dei pantaloni del 26enne, i carabinieri hanno trovato 9 grammi di droga sintetica in polvere, del tipo MD e Ketamina, un bilancino di precisione, il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi e la somma di 40 euro.

I due sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.