Ds Automobiles presenta la collezione Antoine de Saint-Exupèry

MILANO (ITALPRESS) – La nuova campagna di DS Automobiles rende omaggio ad Antoine De Saint-Exupèry, un vero ambasciatore dell’arte del viaggio alla francese. La collezione 2024 è il risultato di una ricca collaborazione con un simbolo della storia della Francia. Un uomo che è stato nel contempo poeta e viaggiatore, scrittore ed eroe. Proposta sui modelli DS 3, DS 4 e DS 7, la collezione vuole rendergli omaggio in occasione dell’ottantesimo anniversario della sua scomparsa. Ogni modello è disponibile in uno speciale colore “Volo di notte”. Questa vernice perlacea è composta da pigmenti che creano delicati riflessi dorati, come un cielo stellato all’alba. L’atmosfera all’interno fa rivivere il linguaggio degli aviatori della prima metà del XX secolo, con una calda e resistente pelle nappa marrone Criollo, espressione di un’expertise davvero unica e dell’uso dei materiali più nobili, così cari a DS Automobiles.

La selleria in pelle è accompagnata da una nuovissima tecnica di ricamo sul rivestimento del cruscotto per evocare la scia di un aereo. Diversi badges interni ed esterni, così come i loghi sui battitacchi, completano l’esclusiva firma stilistica della collezione. Il primo modello della gamma, la DS 3 Antoine de Saint-Exupèry, presenta una citazione tratta da “Il Piccolo Principe”: i battitacchi riportano la citazione “Per quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide”, oltre a un disegno dell’autore. Per un comfort a tutto tondo, è dotata di interni Opera in pelle nappa marrone Criollo con rivestimenti speciali per la plancia e gli interni delle portiere. Le cuciture satinate disegnano le linee di una stella cadente e le iconiche cuciture point-perle sono color Terre de Cassel. La raffinatezza degli interni è enfatizzata dal rivestimento in pelle degli airbag.

All’esterno, i modelli Antoine de Saint-Exupery si distinguono per gli eleganti badges sulle porte anteriori e i copriruota in tinta “Volo di notte” sui cerchi Nice da 18 pollici. La dotazione è completata da keyless entry & start, sedili riscaldati e navigatore connesso con DS Iris System e ChatGPT. Modello multi-propulsione, la DS 3 Antoine de Saint-Exupery è disponibile nelle versioni E-Tense 100% elettrica, hybrid, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 diesel. Sono disponibili tre colori con tetto nero: Volo di notte, Grigio Cristallo e Nero Perla. Avventurosa e dinamica, la DS 4 Antoine de Saint-Exupery riprende una citazione tratta da “Corriere del Sud”, il primo libro pubblicato dall’autore. Con i suoi interni in pelle marrone Criollo Opera, impreziositi da finiture esclusive, la DS 4 Antoine de Saint-Exupery testimonia il meglio dell’expertise di DS Automobiles. Sulla plancia, la pelle è rifinita con cuciture doppie Criollo e Terre de Cassel. Le cuciture Terre de Cassel impreziosiscono i rivestimenti interni delle portiere. I sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e rinfrescanti. Come per il resto della gamma, sulla plancia è presente un badge “Antoine de Saint-Exupery”. La citazione “Le stelle determinano le distanze reali per noi” e il disegno di un aeroplano sono riportati sui battitacchi delle portiere anteriori. Con il loro taglio a diamante, i cerchi Siviglia da 19 pollici adottano nuovi copriruota in tinta “Volo di notte”. La DS 4 propone quattro motorizzazioni e tre colori con tetto nero: Volo di notte, Grigio Cristallo Nero Perla. La DS 7 Antoine de Saint-Exupery riporta una citazione tratta da “La saggezza delle sabbie”, una raccolta di riflessione sulla condizione umana, postuma all’autore. Per il massimo comfort dei suoi occupanti, presenta i nuovi interni Opera Marrone Criollo. La pelle nappa è accompagnata da ricami Tramontana e cuciture point-perle Terre de Cassel. Un badge “Antoine de Saint-Exupery” rifinisce la plancia e va ad aggiungersi alla citazione “E’ la via del dialogo tra le stelle e noi”, insieme alle stelle abbozzate sui battitacchi delle portiere anteriori. Altre cuciture ed i braccioli in Criollo Marrone conferiscono un ulteriore tocco di eleganza. Il volante è interamente rivestito in pelle Basalto, compresa la copertura degli airbag. I sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e rinfrescanti. I cristalli fonoassorbenti garantiscono il massimo comfort. Esternamente, un nuovo badge Antoine de Saint-Exupery sulle portiere e un nuovo copriruota in tinta Volo di Notte sottolineano l’esclusività di questa Collezione. Anche i cerchi New York da 21 pollici sono stati espressamente disegnati per la DS 7 plug-in hybrid 4×4 360. La DS 7 Antoine de Saint-Exupery è disponibile con motorizzazioni ibride plug-in da 360, 300 e 225 CV e con il motore Diesel BlueHDi 130. Sono disponibili quattro colori: lo speciale Volo di Notte, Grigio Cristallo, Nero Perla e Blu Imperiale.

