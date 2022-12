Due auto si ribaltano più volte dopo incidente: morto 25enne

Tragedia a Pavia, dove un ragazzo di 25 anni è morto oggi pomeriggio al Policlinico “San Matteo” a seguito delle ferite riportate in un terribile incidente stradale avvenuto tra sabato e domenica tra Lomello e San Giorgio Lomellina.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava il 25enne di Novara è stata tamponata da un’altra macchina guidata da un uomo di 40 anni, quest’ultimo ricoverato all’ospedale di Alessandria in condizioni non gravi ed indagato per omicidio colposo.

In seguito al devastante impatto, le due auto sono uscite di strada e si sono ribaltate più volte.

Per il giovane novarese, soccorso immediatamente dagli operatori del 118 e portato d’urgenza al San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in Rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

Una volta constatata dai medici la morte cerebrale, i suoi familiari hanno dato l’autorizzazione per l’espianto degli organi.