Due farmacie assaltate in un’ora, arrestati due nordafricani

I presunti colpevoli 'traditi' dagli abiti griffati

Avrebbero messo a segno due colpi in un ora ai danni di altrettante farmacie del capoluogo reggiano: di questo sono accusati due cittadini nordafricani, di cui un minorenne, identificati dai carabinieri della sezione radiomobile di Reggio Emilia dopo indagini, supportate dalle riprese video dei sistemi di videosorveglianza delle farmacie assaltate e dalla collaborazione con la Questura locale.

Per questi motivi con l’accusa di concorso in furto aggravato i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato in stato di libertà all’A.G. minorile del capoluogo felsineo e alla Procura di Reggio Emilia, reggiana un 17enne e un 19enne, entrambi nordafricani, in ordine al reato di concorso in furto aggravato. Il relativo procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.