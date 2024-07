Sicurezza, ecco cosa studiare per diventare esperto in Cyber Security: la guida

L’esperto di Cyber Security è una figura fondamentale con un ruolo chiave nel settore informatico: ecco come diventarlo

L’esperto di Cyber Security è una figura fondamentale con un ruolo chiave nel settore informatico, per la sua mansione indispensabile per la sicurezza dei dati. Questa figura professionale è definita come Chief Information Security Officer (CISO) ed è lo specialista che si occupa della sicurezza informatica garantendo la massima protezione delle reti, dei dati e dei sistemi aziendali, rispettando le normative nazionali ed europee come il GDPR. È un’opportunità professionale per chi ama i sistemi, le reti ed i linguaggi di programmazione ed è una figura capace di agire su due livelli: prevenzione e soluzione.

Cosa studiare per diventare esperto in Cyber Security

Se si è frequentato un Istituto Tecnico o professionale con Indirizzo Informatico si è già sulla buona strada e non resta che proseguire per crearsi una solida base informatica, di solito acquisita con una laurea triennale. Se il tuo indirizzo non è stato fin da subito quello informatico, niente paura, in ogni caso all’Università Statale di Milano, è possibile iscriversi già dopo la maturità alla laurea triennale in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche, anche online. Al termine di questo percorso una vota raggiunti i crediti formativi del triennio necessari per proseguire, puoi accedere alle lauree magistrali. Tra queste l’offerta è molto ampia: “Sicurezza informatica” a Milano e a Bari; “Cyber Security” a Trento e alla Sapienza di Roma; all’Università del Molise la magistrale è in “Sicurezza dei sistemi software”, mentre a Napoli Parthenope si insegna “Ingegneria della Sicurezza dei Dati e delle Comunicazioni”.Vi è poi anche un’offerta universitaria per chi ha dimestichezza con l’inglese ed è nelle condizioni di portare avanti gli studi in lingua frequentando la laurea magistrale “Computer Engineering, Cybersecurity and Artificial Intelligence” a Cagliari.

Il master in Cyber Security

Dopo gli studi universitari accedere a un Master per diventare un super esperto in Cyber Security. Il Master in Cyber ​​Security è una laurea informatica che comprende lo studio di reti e tecnologie di comunicazione e l’inclusione di una discussione su questioni legali ed etiche nella sicurezza informatica. Hai l’opportunità di conoscere i problemi legali che aiutano a trovare la fonte di un hack dei dati. La maggior parte dei master include un progetto di ricerca o di tesi come parte del programma, che ti dà la possibilità di concentrarti su una specifica area di interesse. Se si vuolequindi proseguire in questa direzione, anche in questo caso sono numerosii master universitari di I e II livello, tra i quali quelli di Genova, Bologna, Pisa e Roma Sapienza. Un’alternativa al tradizionale percorso di studi può essere la Cyber Academy dell’Università di Modena e Reggio Emilia: 6 mesi a tempo pieno, una sorta di bootcamp con lezioni e molte esercitazioni pratiche e project work.