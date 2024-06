Ecco quanto si guadagna in Trenitalia: gli importi degli stipendi

Con il nuovo accordo lo stipendio mensile medio di un dipendente delle Fs è di 1.820 euro: andiamo a scoprire i dettagli sulle retribuzioni

Gli stipendi dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato sono cresciuti con l’entrata in vigore del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per il personale della mobilità e delle attività ferroviarie siglato il 22 marzo 2022. Con il nuovo accordo lo stipendio mensile medio di un dipendente delle Fs è di 1.820 euro: il 4,24% in più rispetto al 2017 quando l’importo mensile medio era pari a 1.746 euro. Il nuovo contratto, che fissa gli stipendi delle Ferrovie dello Stato e che rasta valido fino al 31 dicembre 2023, prevede un ulteriore aumento, in partenza ad agosto 2023, che porterà lo stipendio medio a raggiungere la cifra di 1.855 euro. Per l’inquadramento contrattuale più basso (F2) la cifra percepita mensilmente è di 1.455 euro. Al livello più alto (Q1) è di 2.517 euro. Questo vuol dire che un quadro, rispetto a un manovale guadagna il 72.99% in più.

I dipendenti di Ferrovie dello stato sono 81.906



A questi importi devono essere aggiunti dei bonus mensili che variano in ragione della funzionalità produttiva della figura professionale. Questi vanno da un massimo di 364 euro a un minimo di 129 euro. Rientrano infatti nello stipendio mensile di un dipendente Fs tutte le indennità relative al lavoro notturno, a quello straordinario e alle trasferte. Il nuovo contratto nazionale prevede inoltre, per tutti gli 81.906 dipendenti del Gruppo Fs, un’erogazione una tantum che va da un minimo di 387,60 euro a un massimo di 670,54, per una media di 493.75 euro. Non è tutto, l’intesa raggiunta dai sindacati prevede anche un aumento di 200 euro al welfare sanitario che raggiunge così, per tutti i dipendenti, la cifra di 300 euro mensili per l’assistenza sanitaria integrativa.

Un capotreno guadagna 1.885 euro



Per un capotreno il minimo contrattuale è pari a 1.885 euro. Per un manovratore capo e un macchinista scendiamo invece a 1.456 euro, mentre per un addetto al controllo della documentazione di viaggio, il controllore, lo stipendio parte da 1.455 euro, il compenso iniziale più basso relativo alla categoria d’inquadramento F2.

La tabella degli stipendi