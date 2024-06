Edy Tamajo non andrà al Parlamento Ue: al suo posto Caterina Chinnici

Nonostante le 121.000 preferenze, l'assessore regionale - come circolava da tempo - ha deciso di rinunciare all'incarico

Sarà Caterina Chinnici ad approdare al Parlamento Europeo per Forza Italia dopo la rinuncia ufficiale da parte di Edy Tamajo. Quest’ultimo, aveva ottenuto ben 121.000 preferenze nel corso delle elezioni europee delle scorso 8 e 9 giugno, ma l’assessore siciliani – come era già da tempo nell’aria – ha rinunciato al seggio. A questo punto, è entrata in gioco la prima figura tra i non eletti, ovvero Caterina Chinnici.

Come riportato dall’ANSA, a dare la notizia è stato Antonio Tajani, segretario FI che è intervenuto in una conferenza stampa congiunta con Renato Schifani, il presidente della Regione Siciliana.