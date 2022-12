Elettrificazione ferroviaria, battaglia a Balestrate: disappunto del consiglio comunale

Consiglieri contro il progetto per l’elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo diramazione-Trapani Via Milo di Rfi

Il consiglio comunale di Balestrate ha votato all’unanimità un ordine del giorno per esprimere disappunto e per opporsi contro il progetto per l’elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo diramazione-Trapani Via Milo di Rfi. Nel documento i consiglieri hanno chiesto “di tutelare il territorio attraverso soluzioni mitigative da prevedere in fase di progettazione esecutiva” e in particolare la tombatura della linea in trincea, un sottopasso in un tratto ritenuto pericoloso e una nuove fermata lungo la linea all’altezza della spiaggia ovest.

“Tali opere – si legge nell’ordine del giorno – garantirebbero la mitigazione degli impatti visivi e quelli connessi alla sicurezza, assicurando, a mezzo di apposita convenzione da sottoscrivere tra il Comune di Balestrate e le Ferrovie, l’utilizzo dell’estradosso della nuova galleria come espansione del lungomare oltre la ferrovia creando, pertanto, nuove aree di sviluppo per il territorio di Balestrate”.

Nell’ordine del giorno si evidenzia il rischio che il progetto possa causare “un danno irreparabile per il territorio” e si sottolineano i timori della comunità legati al forte impatto visivo e al rischio di una svalutazione degli immobili. Inoltre i consiglieri ricordano che “il territorio del Comune di Balestrate sito a valle della strada statale n. 187 e delimitato a settentrione dal mare, è considerato da un decreto regionale di rilevante valore paesistico, essendo caratterizzato da un incomparabile complesso di incantevoli quadri naturali” e dunque di notevole interesse pubblico”.

Nel documento si evidenziano i pericoli connessi alla circolazione dei mezzi e in prossimità della linea elettrica a 10 mila volt con presenza di case e dal suolo ove si spostano auto e pedoni. Da qui la richiesta “di una nuova linea in variante che liberi il territorio di Balestrate dagli impatti generati dalla linea ferroviaria” e propone “di rappresentare a Rfi la volontà unitaria e compatta di tutta la comunità balestrate e del Consiglio comunale di tutelare il territorio”.

Per raggiungere questi obiettivi, il consiglio comunale ha proposto di coinvolgere la Regione attraverso la costituzione di un tavolo tecnico permanente con la partecipazione dell’assessore regionale alle Infrastrutture, delle associazioni di categoria e ambientaliste. “In caso di opposizione di Rfi, il Consiglio comunale si riserva di adire le legali per opporsi alla realizzazione del progetto”.