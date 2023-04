Tempo di elezioni nell’Agrigentino, colpi di scena e ricandidature: ecco i primi nomi

Saranno 14 i Comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto: ecco le candidature ufficializzate e le ultime novità.

Sono 14 i Comuni della provincia di Agrigento dove il prossimo 28 e 29 maggio 2023 si svolgeranno le elezioni amministrative.

Si voterà con sistema proporzionale a Licata, mentre con il maggioritario a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.

Elezioni amministrative 2023 ad Agrigento, i nomi per Licata

A Licata già da alcune settimane circolano i nomi dei candidati a sindaco. Colpo di scena nelle ultime ore: il candidato Giuseppe Montana, ex comandante della Polizia Municipale, appoggiato dalla “Lega Noi” con Salvini, ha ritirato la candidatura annunciando il sostegno al candidato sindaco Balsamo.

“Ho ritenuto di far prevalere le ragioni dell’unità del centrodestra, dinanzi ad ambizioni personali, ma annuncio sin da adesso che il mio impegno per la collettività rimarrà intatto, nell’interesse della comunità intera”, ha dichiarato Montana.

Dunque Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia saranno tutti insieme per sostenere la candidatura a sindaco dell’ex primo cittadino Antonio Balsamo in vista delle elezioni amministrative. Il candidato sarà appoggiato anche dalle liste civiche “Forza Licata”, “Noi” e “Insieme per Licata”.

La Democrazia cristiana è scesa in campo proponendo il nome di Angelo Iacona, consigliere comunale uscente e già amministratore, e poi c’è la candidatura dell’archeologo Fabio Amato sostenuto dal M5S, Pd e il movimento “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca. Non si ricandida, l’attuale sindaco Pino Galanti.

Castrofilippo, 3 candidati sindaco

Sono tre i candidati a Castrofilippo in vista delle elezioni amministrative 2023. Antonio Francesco Badalamenti – attuale sindaco – scenderà in campo senza una parte della compagine che nel 2018 lo ha sostenuto favorendo la sua elezione a capo dell’amministrazione comunale. Poi c’è la candidatura, dopo svariate interlocuzioni, dell’architetto Totó Gioacchino Baio che verrà appoggiato dalla lista civica “Castrofilippo Bene Comune”. Il movimento “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca ha deciso di sostenere in questa tornata elettorale Ilenia Dainotto, attuale consigliere comunale sostenuto nelle prossime amministrative anche dalla lista civica “Primavera Castrofilippese”.

(Al momento) due soli candidati a Menfi

A Menfi è corsa a due. Non ha sciolto le riserve per una ricandidatura l’attuale sindaco Marilena Mauceri. Il primo ad ufficializzare la sua candidatura è stato l’avvocato Ludovico Viviani, che verrà sostenuto da Ezio Ferraro, già candidato a sindaco nel 2018 e capogruppo dell’opposizione negli ultimi cinque anni; Antonella Alesi, insegnante da anni impegnata nel sociale, e Pinuccia Occhipinti. Di contro ci sarà Vito Clemente, dipendente del Consorzio di Bonifica AG3, di 52 anni, cinque volte in seno al consiglio comunale della cittadina del vino: è stato anche presidente del consiglio comunale di Menfi e in questa tornata elettorale sarà appoggiato dal “Movimento Civico 92013”.

Agrigento, chi si ricandida alle elezioni amministrative 2023

Molti i primi cittadini che hanno deciso di ricandidarsi. Tra i nomi che circolano al momento ci sono quello del primo cittadino di Cianciana, Francesco Martorana, quello di Francesco Matinella, sindaco di Burgio, e ancora Alfonso Provvidenza, sindaco di Grotte. Ma in lista c’è anche il primo cittadino di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, che è già sindaco da 10 anni.

Punta a un nuovo mandato il sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, così come quello di Calamonaci, Pellegrino Spinelli. A Joppolo Giancaxio non si ricandiderà l’attuale sindaco Giuseppe Portella; a scendere in campo sarà Domenico Miraglia, che dovrà contendersi la poltrona da primo cittadino con Mariangela Cacciatore.

A Ravanusa e San Giovanni Gemini si sta lavorando per cercare dei candidati adatti a ricoprire il lavoro fatto dai sindaci Carmelo D’Angelo e Carmelo Panepinto, giunti al terzo mandato. A Sambuca di Sicilia i candidati al momento sono due: da un lato il giovane Sario Arbisi, dopo anni di attività politica nel Partito Democratico e un impegno amministrativo da consigliere, presidente del Consiglio comunale e assessore negli ultimi cinque anni, ha scelto di candidarsi e camminare da solo lasciando il progetto del sindaco Leo Ciaccio, che dopo dieci anni di amministrazione dovrà lasciare la guida del comune belicino. Di contro ci sarà l’attuale vicesindaco Giuseppe Cacioppo, appoggiato dal movimento “Sambuca Prima di tutto – Un progetto in continua evoluzione”.

Si ricandida anche il giovane sindaco Angelo Tirrito a Sant’Angelo Muxaro, che verrà probabilmente sfidato da Alfonso Caci (attuale consigliere di opposizione).

Immagine di repertorio