Amministrative, in provincia di Messina 32 Comuni al voto: tutti gli aspiranti sindaci

Amministrative, si vota anche in provincia di Messina. Ecco tutti i nomi degli aspiranti sindaci tra vecchi e nuovi volti.

Messina è la provincia siciliana con più Comuni, ben 32, coinvolti nel voto del 28 e 29 maggio. Alì, Alì Terme, Capizzi, Casalvecchio Siculo, Castel di Lucio, Castell’Umberto, Fondachelli Fantina, Frazzanò, Furci Siculo, Gualtieri Sicaminò, Mazzarrà Sant’Andrea, Militello Rosmarino, Mojo Alcantara, Monforte Sangiorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccafiorita, Roccalumera, Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Fratello, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Santa Lucia del Mela, Sant’Agata di Militello, Scaletta Zanclea, Taormina, Tripi, Tusa, Ucria e Valdina.

Tra le comunità interessate, circa 85mila cittadini, ci sono centri importanti come Taormina e Sant’Agata Militello ma anche borghi della Valle del Mela, dei Nebrodi e della costa ionica. Nessuno supera i 15mila abitanti quindi il sistema per tutti sarà quello maggioritario. Territori diversi ma con aspirazioni comuni, centrate sulla crescita economica legata sempre di più al turismo, alle infrastrutturale e alla sostenibilità ambientale.

Quasi tutti i sindaci si ricandidano, spesso con liste “civetta” o senza avversari contando sul quorum. I nomi dei partiti sono ormai spariti dalle liste che si presentano come “civiche” tranne per qualche eccezione, mentre è sempre più rappresentato, anche in provincia, il movimento Sud chiama Nord.

A Taormina De Luca sfida il sindaco uscente

A Taormina si ricandida l’uscente Mario Bolognari, lo fa per la quarta volta, sfidato da Cateno De Luca e Antonio D’Aveni. Bolognari docente universitario, parlamentare alla Camera dei deputati nel 1976 ha conquistato la fascia tricolore nella perla dello Ionio nel 1993, nel 1997 e nel 2018. C’è anche un quarto candidato, Alessandro De Leo, ma solo sulla carta perché in realtà guiderà una seconda lista a sostegno di Cateno De Luca.

Mario Bolognari con la lista Noi, Taormina, candida Marcello Passalacqua; Alessandra Caltabiano; Nunzio Corvaia; Piero Benigni; Francesca Gullotta; Nicola Salerno; Maria Rita Sabato; Giuseppe Lo Turco; Lucia Gaberscek; Andrea Carpita; Sebastiano detto Mario Smiroldo; Achille Conti; Vanessa Lo Po; Maria Lo Re; Andrea Raneri; Gaetano Carella. Assessori designati: Maria Rita Sabato, Danilo La Monaca, Sergio Cavallaro. Una delle altre due caselle potrebbe essere occupata dall’attuale vice sindaco Francesca Gullotta.

A sostegno di Cateno De Luca ci sarà la lista De Luca il Sindaco composta da: Carmelina Bambara, Salvo Brocato, Gaetano Campisi, Elisa Cappello, Pinuccio Composto, Salvatore Coppolino, Alessandra Cullurà, Omar Curcuruto, Lucia Esposito, Claudio Giardina, Jenny Gullotta, Antonino Gullotta, Carlo Gullotta, Luca Manuli, Jonathan Sferra, Giuseppe Sterrantino. Assessori designati: Alessandra Cullurà, Jonathan Sferra, Giuseppe Sterrantino a cui si potrebbero aggiungere Antonio Lo Monaco e Mario Quattrocchi della lista di De Leo.

Tao, una marcia in più, che vede candidato Alessandro De Leo è composta da Giuliana Colavecchio, Alfredo Elia Mandri, Benedetta D’Agostino, Alessia De Francesco, Giorgia Falanga; Laura Gullotta, Pietro La Pica, Antonio Lo Monaco, Elena Giuseppina Martorana, Giacomo Mendolia, Carmelo Bartolotta, Gaetano Russo, Veronica Scarpata, Salvatore Strano, Angela Sciglio, Mario Quattrocchi. Assessori designati: Antonio Lo Monaco, Mario Quattrocchi, Alessia De Francesco.

L’altro sfidante Antonio D’Aveni, consigliere comunale per 16 anni a Palazzo dei Giurati, si presenta con la lista “Orgoglio Taormina”, composta da Enza Maria Barbagallo, Tamako Chemi, Giuseppe D’Agati, Leonardo D’Angelo, Davide Ferrara, Antonella Garipoli, Rosa Giordanella, Giovanni Leonardi, Anna Francesca Lo Gerfo, Giancarlo Macrì. Marco Noè, Vincenzo Pantè, Giovanni Pantorno, Giuseppa Raneri, Stefano Sciacca. Carmelo Sofia. Assessori designati: Antonella Garipoli, Alessandro Cardente e Francesco Chinnici.

Corsa a tre per Sant’Agata di Militello

Tre uomini per una poltrona a Sant’Agata di Militello. Si Ricandida il sindaco uscente ed ex senatore Bruno Mancuso, medico 67 anni sarà sostenuto dal movimento autonomista Sud chiama Nord. Se dovesse vincere, sarebbe il suo secondo mandato consecutivo e la sua quarta volta con la fascia di sindaco, dopo le prime due esperienze tra il 2004 e il 2013. In corsa anche l’avvocato Paolo Starvaggi, assessore dal 1999 al 2003 della giunta, già segretario provinciale del Pd e poi esponente di Italia Viva.Terzo sfidante Nicola Versaci, docente di educazione fisica e allenatore di calcio.

Bruno Mancuso con Uniti per Sant’Agata candida Calogero Pedalà, Salvatore Armeli Moccia, Domenico Barbuzza, Monica Alessandra Maria Brancatelli, Maria Damiano, Valeria Fazio, Alberto Ferraù, Calogerino Giacomo Indriolo, Enrico Natale, Daniela Pilato, Marzio Poma, Ilaria Pulejo, Laura Reitano, Salvatore Sanna, Ivanboris Sberna, Antonio Vitale. Assessori designati Domenico Barbuzza, Salvatore Sanna, Calogero Pedalà.

Nicola Versaci con Sant’Agata nel cuore propone Angelina Marzolino, Salvatore Mistretta, Francesco Paolo Saverino, Angela Trovato, Domenico La Marca, Giuseppa Armaleo, Aurora Maria Pasquale, Fausto Vetri, Pier Paolo Intelisano, Rosaria Oliveri, Pino Barbaro, Giovanni Villari.

Paolo Starvaggi è sostenuto da Sant’Agata va in Porto con candidati Giuseppe Puleo, Viviana Lembo, Giuseppe Ortoleva, Francesca Alascia, Filippo Alioto, Carolina Devardo Castrovinci, Assunta Dubolino, Salvatore Galipò, Marco Marotta, Daniela Naro, Calogero Raffiti, Danilo Russo Lacerna, Carmelo Sanna, Giuseppe Zingales, Marcello Donato Lemma. Assessori designati Francesca Alascia, Lina Caruso e Umberto Musarra.

La carica dei sindaci uscenti

A San Filippo del Mela il sindaco uscente Gianni Pino è sfidato da Carmelo Capone che si propone come elemento di cambiamento anche se non è nuovo nel panorama politico locale.

Gianni Pino con Progettiamo San Filippo del Mela schiera: Gioacchino Andaloro, Maria Teresa Artale, Valentino Colosi, Antonella Carmela, D’Amico, Annalisa Gaetano, Carmela De Matteo, Francesco Iarrera, Angela Pizzurro, Giuseppina Romano, Gabriele Saporita, Domenico Saraò, Federica Scibilia. Assessori designati Carmelo Fiorello, Ferdinando Vento, Carmen De Matteo e Francesco Iarrera.

Carmelo Capone con Uniti per il paese candida Giuseppe De Mariano, Nancy Capone, Nadia Sgro, Natale Italiano, Milena Ragno, Giuseppe Recupero, Lucio Cocuzza, Giuseppe Coppolino, Anselmo Borghese, Domenico Nitopi, Anna Ballarò, Cristiano Aliprandi. Assessori designati Giuseppe De Mariano, Giuseppe Recupero e Giovanni Di Giacomo.

A Pace del Mela ad aspirare alla poltrona di sindaco sono l’uscente Mario La Malfa, sostenuto dalla lista civica Per Pace del Mela, Angela Musumeci Bianchetti, da sempre sostenitrice della causa ambientale con con la lista di nuovi volti della politica, Pace del Mela che R-Esiste, Danilo Pagano con Alternativa, sostenuta dal Movimento Sud chiama Nord.

Mario La Malfa con Per Pace del Mela candida Maria Monia Amendolia, Salvatore Campagna, Walter Carauddo, Giuseppe Cirino, Ivana Costa, Riccardo Ficarra, Samanta Marotta, Matteo Meo, Rocco Nastasi, Anna Pagano, Danilo Rera, Oriana Stendardo. Assessori designati Maria Amendolia, Matteo Meo, Mario Antonio Schepis, Andrea Trio.

Angela Musumeci con Pace Del Mela che R-Esiste schiera Antonino Bonasera, Alessia Cicirello, Antonio Francesco Costa, Elena Freri, Silvana Giglione, Maria Giordano, Francesco Leone, Raimondo Mancuso, Angela Musumeci. Assessori designati Raimondo Mancuso e Maria Giordano.

Danilo Pagano con la lista Alternativa candida Adriana Maria Amendolia, Concetta Bartuccio, Claudio Canfora, Domenico Costa, Domenica De Gregorio, Santo Di Fina, Alessio Di Peri, Giuseppe Pio Tindaro Di Salvo, Gianluca Marino, Santina Pandolfo, Angela Pirrone, Simona Ragno. Assessori designati Gianluca Marino e Santina Pandolfo.

Santa Lucia Del Mela, risultato scontato?

Non avrà di fatto rivali il sindaco uscente di Santa Lucia Del Mela e deputato regionale Matteo Sciotto, sostenuto dal gruppo Cambiamenti duemila33. L’altro candidato Pasqualino Rizzo concorrerà con la lista Insieme composta da amici e sostenitori del primo cittadino.

Matteo Sciotto con Cambiamenti duemila33 propone Pier Paolo Tindaro Calderone, Pietro Cannuni, Miriam Coppolino, Angela D’Amico, Antonio Giunta, Grazia Nicolina Maio, Martina Mendolia, Maria Catena Mirabile, Paola Salvadore, Marco Siracusa. Assessori designati Benedetto Merulla e Angelo Letizia

Pasqualino Rizzo con Insieme Alessia Rizzo, Davide Catalfamo, Giovanni Graziano Papale, Carmela Impalà, Massimo Chindemi, Tiziana Marchetta, Francesco Puliafito, Salvatore Impalà, Carmela Salvadore, Francesca Giuseppa Perroni. Assessori designati Alessia Rizzo, Davide Catalfamo e Giovanni Graziano Papale

A Roccalumera è candidato a sindaco un altro deputato regionale di Sud chiama Nord, Pippo Lombardo, presidente di Sicilia Vera, sostenuto dal sindaco uscente Argiroffi. Alla poltrona di primo cittadino corrono anche la vicesindaco del Comune ionico Miriam Asmundo, la capogruppo di minoranza Rita Corrini e Salvatore Patanè ex consigliere comunale.

Miriam Asmundo con Roccalumera Unita candida Valeria Allegra, Salvatore Casabranca, Santa Coglitore, Antonietta Di Marco, Maria Foscolo, Biagio Gatto, Walter Marisca, Nello Miano, Giuseppe Puliatti, Giacomo Squadrito, Giulia Sturiale, Domenico Villari. Assessori designati Nello Miano, Mariella Foscolo, Santina Coglitore e Walter Marisca.

Rita Corrini con Insieme per Roccalumera candida Carmela Abrami, Massimo Bellomo, Nicola Cincotta, Tiziana Gregorio, Marco Gugliotta, Tiziana Maggio, Massimo Puglisi, Corrado Rione, Francesco Santisi, Antonino Scarci, Mariarosaria Sparacino, Antonella Totaro. Assessori designati Tiziana Maggio e Antonino Scarci.

Giuseppe Lombardo è sostenuto dalla lista Cambio di Passo con Ersilio Allegra, Natia Lucia Basile, Dario Caminiti, Ivan Cremente, Antonio Garufi, Floriana Famà, Antonella Garufi, Claudia Rita Maria Gugliotta, Nunziato Carmelo Prestipino, Angela Puglisi, Giovanna Saccà, Simona Saccà. Assessori designati Antonio Garufi, Natia Basile, Ivan Cremente e Angela Puglisi.

Salvatore Patanè con Si Insieme possiamo schiera Giovanni Bonarrigo, Sara Cacciola, Settima Aura Cisca, Vincenzo Costa, Massimo Di Ciuccio, Giuseppe Cateno Guarnera, Sauastita Guta, Giovanna Interdonato, Severino Mancuso, Loredana Antonietta Scarcella, Irene Scordo, Antonino Cosimo Sterrantino. Assessori designati Sauastita Guta e Giovanni Bonarrigo.

La sfida tra due ex sindaci

A San Fratello la sfida sarà tra due ex sindaci, Mario Francesco Fulia e Nino Reitano, e l’assessore della giunta uscente, Giuseppe Princiotta. Mario Fulia, già sindaco della cittadina nebroidea dal 2013 al 2018, sarà alla guida di un gruppo che potrà contare anche sull’appoggio della Dc di Totò Cuffaro. Con la lista San Fratello Civica candida Calogero Carcione, Antonella Carini, Benedetta Carroccio, Salvatore Di Bartolo, Giuseppina Fazio, Vittoria Liuzzo, Maria Lupica, Antonio Alfredo Manasseri, Eloisa Mancuso, Salvatore Pappalardo, Benedetto Rubino, Mario Triolo.

Giuseppe Princiotta titolare delle deleghe al bilancio, commercio e agricoltura nella giunta guidata dal sindaco uscente Sidoti Pinto sarà supportato dalla lista NuovaMente per San Fratello dove sono candidati Anna Calcò, Fortunata Cardali, Rosalia Galati Pontillo Sardo, Fortunata Nicoletta Gambitta, Maria Concettina Granza Rocchetta, Daniele Maggiore, Luigi Mondello, Benedetta Morello, Benedetto Oriti, Benedetto Reale, Francesco Salanitro, Filadelfio Ziino.

Nino Reitano consigliere uscente di opposizione, ex consigliere provinciale e sindaco nel 1993. E’ sostenuto dalla lista Per la rinascita di San Fratello con candidati Giuseppe Cardali, Silvia Carroccio, Maria Teresa Lo Giusto, Salvatore Manasseri, Giuseppe Mazzullo, Francesco Merlino, Giuseppe Ricciardi, Salvatore Scavone, Luigi Spitaleri, Marianna Todaro, Maria Tommasi, Rosa Tripodi.

Francilia ci riprova a Furci Siculo

A Furci Siculo come nel 2018 c’è la ricandidatura di Matteo Francilia con avversario Francesco Rigano. Matteo Francilia con Per Furci a cimentarsi in prima persona ci saranno ex consiglieri e persone che si affacciano alla vita politica per la prima volta: Giuseppe Carnabuci, Giovanni Catania Giovanni Curcuruto, Marco Finocchio, Carola Foti, Cosima Rosa Garufi, Rosaria Giovanna Gasco, Luciana Lampo, Daniela Mercurio Salvatore Agostino Rosario Pino, Agatino Francesco Pistone e Pietro Trimarchi.

Francesco Rigano con Una marcia in più candida Alessandro Foti, Vincenzo Di Bella, Salvatore Puccio, Carmelo Rinà, Rosario Ferraro, Sandro Salvatore Triolo, Paolo Mascena, Serena Ceraolo, Angelo Manganaro, Maria Vera Scarcella, Francesca Spadaro e Rosaria Ucchino.

Sono tre i candidati a contendersi la poltrona di primo cittadino a Castell’Umberto. Vincenzo Lionetto Civa, sindaco uscente in corsa per il terzo mandato si troverà di fronte la sua ex vice sindaco, Valeria Imbrogio e Veronica Armeli, capogruppo di opposizione.

Vincenzo Lionetto Civa si presenta con la lista Insieme per crescere Noi non io 3.0 e candida in Consiglio Lucrezia Carcione, Pippo Manera, Sebastiano Musarra Frannando, Calogero Salvatore Nibali, Calogero Vincenzo Prestileo, Stefano Pruiti Ciarello, Laura Raffaele, Cesare Tascone, Maria Tranchita, Calogero Vitanza Notaro, Veronica Maria Armeli è la candidata di Forza Italia con in lista Marco Bonannella, Antonino Giuseppe Catania Cucchiara, Massimo Chianetta Trovato, Carmelo Conti Nibali, Emanuela Conti Nubali, Jamira Conti Papuzza, Carmelina Galati Rando, Antonella Randazzo, Angelo Simone Tranchita, Valentina Tascone.

Valeria Imbrogio Ponaro è sostenuta da Insieme per la Comunità dove sono candidati Carola Carcione, Ambra Ioppolo, Vincenzo Merlina, Calogero Mignacca, Mariaconcetta Mignacca, Laura Maria Pruiti, Federico Raineri Mangialino, Michael Raineri Mangialino, Emerenziana Sapienza Barbitta, Salvatore Scurria.

Gli elettori di Capizzi sono chiamati a scegliere tra il sindaco uscente Giuseppe Leonardo Principato Trosso e la sfidante Anna Laganga Senzio, già consigliere. Principato Trosso corre per il suo terzo mandato con la lista Amministrare Insieme composta da Giacomo Briga, Giusy Costa Cardone, Salvatore Crisci, Antonino Frascetto, Mario Iraci Fuitino, Erminia Mariannina Mancuso Prizzitano, Antonino Milia Marsioni, Antonino Prestifilippo Cirimbolo, Antonino Prinzo, Aurelia Torregrossa. Anna Laganga Senzio è sostenuta da Capizzi Bene comune dove sono candidati Paolo Calandra, Giacomo Antonio Calandra Checco, Carmen Giacoma Fatati, Domenico Fiordaliso, Elisabetta Manno, Filippo Giuseppe Mazzara Bologna, Domenico Principato Trosso, Marianna Rotondo Cocco, Mario Testa Camillo.

A Monforte San Giorgio si é ricomposto il poker di liste in corsa. La Commissione elettorale circondariale ha convalidato anche la lista SiAmo Monforte con candidato sindaco Mario Guido che propone per il consiglio comunale Mario Grazia Guido, Caterina Rizzo, Domenico Gangemi, Vittoria Puglisi, Camillo Frandina, Concetta Guido, Giovanni Mazzù, Franco Guido, Francesca Gringeri. Antonino Polito con Noi Per Monforte Antonino Vianni, Elide Cacia, Irene Cannistrà, Angelica Catanese, Giusy Gringeri, Mario Gringeri, Francesco Merlino, Concetta Midili, Fabio Palmieri, Mattia Scibilia. Antonio Pinizzotto con Futura Monforte Giovanni Cannistrà, Marilena Catanese, Fernanda Da Silva, Domenico Concetto Di Toro, Salvatore Duca, Domenico Grasso, Santino Gringeri, Maria Francesca Milazzo, Maria Grazia Pino , Antonio Trovato

Piera Basile con Sud chiama Nord per Monforte Piera Basile, Antonino Maurizio Bonina, Simone Bottaro, Federica Ilenia Calabrò, Santi Gangemi, Pietro Giorgianni, Ignazio Guglielmo, Gabriele Pagano, Maria Pagano, Antonino Priscoglio.

Sono due i candidati a sindaco ad Alì Terme, sarà una sfida tra Tommaso Micalizzi e Agata Di Blasi. Entrambi con una lunga esperienza politica alle spalle ma su due opposti schieramenti. Il primo con Si! Tommaso Micalizzi sindaco candida Letteria Bonfiglio, Santina Grazia Briguglio, Rita Cicala, Christian Mazzucco, Carmelo Melato, Giuseppe Miracolo, Antonino Muscarello, Francesco Muzio, Santina Rao, Agatino Triolo. Viviamo Alì Terme è la lista a supporto di Agata Di Blasi con Nunziata Todaro, Nazzarena Amato, Mariano D’Arrigo, Anna Maria Antonietta Grasso, Anna Pagano, Santi Andrea Passari, Nicolò Riggio, Iolanda Scuderi, Antonino Silvestro, Giuseppe Trimarchi.

A Tusa si candida Angelo Tudisca, vicesindaco uscente che rappresenta la continuità amministrativa avendo per dieci anni già governato il centro nebroideo. Con la lista Siamo Tusa a supporto ci sarà Paolo Barbera, Concetta Genovese, Mario Giuseppe Longo, Franca Maria Marguglio, Santina Marinaro, Vincenzo Matassa, Mauro Miceli, Rosaria Piscitello, Pasquale Serruto, Francesca Tudisca. A sfidarlo sarà Arcangelo Longo con Orgoglio Tusa con Marina Barbera, Concetta Sbertucelli, Santi Bonfiglio, Tommaso Dipollina, Daniela Fazio, Giada Galletta, Placido Giordano, Filippo Giunta, Rosario Longo, Arcangelo Serruto.

Moschella tenta il tris a Scaletta Zanclea

A Scaletta Zanclea il sindaco uscente Gianfranco Moschella spera nel terzo mandato e si ripropone con la lista Liberamente insieme per Scaletta espressione delle forze di maggioranza, candidando al Consiglio Salvatore Arena, Andrea Arria, Letterio Briguglio, Simona Cannistraci, Antonio Carbone, Domenico Cifalà, Annalisa Cordaro Maria Luisa Di Blasi, Caterina Italiano, Piero Parisi. In corsa anche Mario Briguglio con la lista civica Il futuro nelle vostre mani con candidati Sonia Basile, Antonella Bellinghieri, Tindaro Briguglio, Alberto Grungo, Jessica Manganaro, Salvatore Micali, Ninetta Restivo, Gianpiero Salvo, Andrea Tavilla, Claudio Urso. Il terzo sfidante è Filippo Manganaro supportato dal movimento politico Sud Chiama Nord con la lista Scaletta nel cuore dove troviamo Francesco Arria, Francesco Bonaccorso, Antonio Bottari, Fabiana Caminiti, Guido Di Blasi, Ignazio Manganaro, Maria Luisa Olivieri, Gaia Pania, Gloria Ruggeri, Giuseppe Zangla.

A Gualtieri Sicaminò dopo la sindacatura di Santina Bitto che ha deciso di non ricandidarsi, ritorna sulla scena politica Gino Sciotto, sindaco tra il 1998 ed il 2008, appoggiato dalla lista Ancora insieme e Simona La Maestra, Giovanna La Spada, Roberto Di Bella, Simone Tifoideo, Francesco Bonarrigo, Katia Schepis, Masino Irato, Maria Bonarrigo, Andrea Imbesi, Natalina Calapà. Il programma elettorale di Sciotto è condiviso anche dalla lista “civetta” Uniti Sicilia Vera guidata da Francesca Calogero e si propone anche per il Consiglio insieme a Anna Schepis, Patrizia Maria Giandolfo, Antonina Alessi, Antonino Schepis, Vincenzo Iarrera, Davide D’Amico, Gaetano Impalà.

A Montagnareale sono tre i candidati che si contendono la poltrona di sindaco, Simone Natoli ex assessore dell’Amministrazione uscente, Salvatore Sidoti vicesindaco e Massimiliano Magistro capogruppo della minoranza consiliare. Noi Montagnareale sostiene Natoli con candidati Nunzio Alioto, Alessandra Cipriano, Tindaro D’Amico, Valentina Gatani, Giuseppe Giovenco, Roberto Natoli, Simona Natoli, Tindaro Piccione, Tindaro Pitì, Bonina Scaffidi. I Democratici per il terzo millennio sostiene Sidoti con Matteo Buzzanca, Sonia Cappadona, Antonino Catania, Nina Furnari, Michele Giaimo, Eleonora Giarrizzo, Carmelo Gimmillaro, Elena Longo, Nunzio Milici, Rosario Sidoti. Impegno e coerenza è a supporto di Magistro con Totò Barbitta, Salvatore Buzzanca, Francesco Carro, Basilio Caruso, Nicolino De Luca, Jole Donzì, Patrizia Merlo, Deborah Niosi, Simona Niosi, Maria Pia Spurio.

A Mazzarrà Sant’Andrea il sindaco uscente Carmelo Pietrafitta correrà senza avversari sfidando il doppio quorum, del numero dei votanti e della percentuale del consenso verso l’unica lista a sostegno Mazzarrà unita rinasce con schierati Santina Abbate, Madalina Georgiana Anghel, Michelangelo Bucolo, Giuseppe Coppolino, Dario Antonino Lorisco, Antonino Mandanici, Ester Perdichizzi, Marco Reale, Sergio Sottile, Raffaele Torre.

Anche a Valdina il sindaco uscente Antonio Di Stefano si ricandida per continuare il suo percorso amministrativo. La sua lista è Rilanciare Valdina propone molti componenti della sua maggioranza. Candida Giuseppa Altadonna, Antonino Cannuni, Tony Cannuni, Giovanni Antonino La Mesa, Maria Giovanna Lucà, Francesco Marchetta, Angela Mufalli, Fabio Piccolo, Angelo Pirri Antonio Mario Scibilia. A sfidarlo per un cambio di rotta sarà Rosa Nastasi con Cambiamo Valdina e candidati oltre la stessa Rosa Nastasi, Sonia Augliera, Rosangela Domini, Giuseppe Giacobello, Fabio Messina, Nicola Pinizzotto, Giuseppe Rizzo, Antonio Sacco, Francesco Visalli.

A Militello Rosmarino torna a ricandidarsi Calogero Lo Re già sindaco dal 2008 al 2018 . A governare il piccolo centro in passato era stato anche il padre Vincenzo e dal 2003 al 2008 anche la madre Concetta Papa. Una sorta di “dinastia” con un percorso amministrativo interrotto solo cinque anni fa. La lista Un altra Militello candida Irene Artino Martinello, Biagio Salvatore Blogna, Lucia Antonella Blogna, Vincenzo Davide Blogna, Federico Castrovinci, Rosalba Conti Mammamica, Biagio Ferrarotto, Sandra Lo Paro, Lucia Pirronello, Biagio Piscitello. Con Orgoglio Militello lo sfida Antonino Mileti che si candida anche al Consiglio insieme ad Antonino Mileti, Benedetto Artino Innaria, Rosa Borà, Davide Frontino Crisafulli, Antonio Frusteri, Teresa Frusteri Letizia Passarello, Ornella Ricciardo, Giuseppe Vinciullo.

A San Teodoro si ricandida il sindaco uscente Valentina Costantino che chiede la riconferma con la lista Civicamente San Teodoro candidando Fortunata Rifici, Tiziana Sangiorgio, Teodoro Lipari, Valentina Carroccio, Lucrezia Carameli, Giuseppe Cunzolo, Calogero Savoca, Salvatore Gusmano, Domenico Calogero Zito, Rosy Calì. A sfidarla ci sarà Savatore Agliozzo già sindaco del centro nebroideo dal 2009 al 2013 e che con Valentina Costantino ha condiviso un lungo percorso politico prima che scegliessero strade diverse. Lo supporta la lista San Teodoro nel cuore che propone al Consiglio Daniela Calaciura, Mario Domenico Chinnici, Rosa Costantino, Maria Carmela Gusmano, Francesco Domenico Pecorini, Sara Pittalà, Angelica Sciammacca, Giuseppe Triscari, Giuseppe Zingale, Mario Zingale

A Castel Di Lucio gli elettori dovranno scegliere tra continuità o rottura con il passato amministrativo. Pippo Nobile tenta un secondo mandato di sindaco, dopo una lunga esperienza da presidente del consiglio comunale e di assessore con Progetto Comune 2023 candidando Soccorso Stimolo, Giuseppe Franco, Lucia Oieni, Antonio Di Francesca, Maurizio Billone, Nino Macina, Antonella Oreste, Sebastiano Murgia, Giuseppe Rivilli, Maria Chiara Lo Monaco. Lo sfidante è Giuseppe Francesco Giordano con esperienza da consigliere di minoranza. La lista che presenta è Rinnoviamo Castel Di Lucio con Antonella Cicero, Rosalia Ferraro, Maria Grazia Iudicello, Severina Rita Mammana, Francesco Matasso, Salvatore Noto, Giuseppe Piscitello, Giuseppe Presti, Pietro Rivilli, Anna Salamone

A Roccavaldina il sindaco uscente Salvatore Visalli ispettore capo del Corpo di polizia municipale di Messina si ricandida sostenuto dalla lista Roccavaldina Nostra che per il Consiglio propone Gaetano Abate, Nicola Abate, Ylenia Antonazzo, Salvatore Basile, Rosa Duca, Antonino Giorgianni, Maria Guglielmelli, Simona Pollino, Antonino Terrizzi, Lucia Passalacqua. Tenta di conquistare la poltrona di primo cittadino Antonio Antonuccio con la lista Cuore Roccese con candidati Dorotea Antonuccio, Giuseppe Bongiovanni, Francesco Briuglia, Epifanio Casella, Salvatore Danzè, Vincenzo Magazzù, Rossella Ossino, Rosa Passalacqua, Paolo Previti, Tiziana Quartarone

Sfida a due anche a Fondachelli Fantina il Comune tra Nebrodi e Peloritani che per vent’anni è stato retto dai Pettinato, Francesco e Marco, padre e figlio, eletti senza rivali con maggioranze bulgare. Adesso in un gioco di alternanza in famiglia, si ricandida Francesco Pettinato con la lista Fondachelli Fantina con Pettinato che schiera Marco Antonio Pettinato, Barbara Brigandì, Melinda Caruso, Carmelo Catalfamo, Veronica Ferrara, Angelo Giardina, Giuseppe Lombardo, Antonella Maio, Angelo Puglisi, Angelo Gian Marco Puglisi. Per la prima volta c’è un rivale in aperta opposizione è Salvatore Galofaro che per conquistare la poltrona di primo cittadino presenta la lista Proteggiamo il nostro futuro in rottura con il passato cadidando Salvatore Daniele Catalfamo, Emanuela Bretti, Eugenio Filippo Calcagno, Alfio Emanuele Da Campo, Maria Carmela Da Campo, Carmelo Galofaro, Giulio Galofaro, Maria Pina Lombardo, Angela Elisa Truscello, Salvatore Truscello

Ad Ucria si ripresenta il sindaco uscente Vincenzo Crisà con la lista Uniti per il futuro composta da quasi tutti gli attuali consiglieri comunali di maggioranza e dagli stessi assessori in carica. Roberto Di Stefano, Fabio Sauta, Vincenzo Algeri, Giuseppe Astone, Carmelo Ricciardi, Maria Francesca Franchina, Rino Marzullo, Alice Casella, Gabriella Gurgone. A sfidarlo c’è Francesco Lanza con la lista Forza Italia e candidati Emilia Anzà, Giuseppe Carroccetto, Bettina Di Piazza, Michele Lo Presti, Lucia Marchese, Gianfranco Niosi, Antonino Saporito

A Santa Domenica Vittoria si candida Maurizio Mastrosimone attuale comandante della caserma dei carabinieri di Brolo e in passato alla guida di quella di Santa Domenica Vittoria. La lista collegata alla sua candidatura è Crescere insieme che schiera Giuseppe Paterniti, Antonella Di Perna, Paolo Di Vincenzo, Elisa Giannone, Giovanni Mantineo, Serena Santamaria, Carmela Lucia Salpietro, Graziella Immacolata Tossini, Benedetto Zirilli, Loredana Zirilli. Alla sua prima esperienza politica è il suo sfidante Nunzio Spartà che ha fatto un accordo con quello che doveva essere il terzo candidato sindaco Salvatore Campione che in una eventuale amministrazione Spartà sarà vicesindaco e assessore. La lista collegata è Anno zero Un progettoincomune con candidati Maria Luisa Casella, Giuseppe Guagliardo, Mario Mantineo, Fabiana Marzullo, Francesco Giuseppe Materia, Gaia Salmeri, Giuseppe Salpietro, Alessandro Spartà, Filippo Spartà.

A Tripi per Michele Lemmo, sindaco uscente, ci sarà solo la sfida del quorum perché non avrà rivali nella competizione di domenica prossima. La lista collegata Lemmo sindaco di Tripi propone per il consiglio Carmelo Giuseppe Sottile, Maria Tindara Blundo, Tindaro Calcò Labruzzo, Francesca Di Luca Cardillo, Irene Fazio, Pietro Grasso, Vincenzo Italiano, Carmela Lombardo, Antonino Tomasino, Patrizia Zante.

Anche a Casalvecchio Siculo rielezione a sindaco sicura per Marco Saetti. Tre anni fa si è formata una larga coalizione che adesso ha dato vita a due liste a sostegno del primo cittadino uscente. Casalvecchio Bene comune candida Pamela Santina Casablanca, Concetto Walter Crisafulli, Giuseppe Moschella, Santino Tarcisio Saglimbene, Giovanni santoro, Onofrio Spadaro, Maria Anca Suarasan, Emanuela Triolo.

Candidato a primo cittadino della seconda lista Casalvecchio nel cuore è l’ex vicesindaco Carmelo Palella, leader locale di Sud chiama Nord che schiera Mariella Gerami, Antony Carmelo Casablanca, Giuliana Chillemi, Carmela Micalizzi, Carmelo Palella, Giovanni Santoro, Salvatore Santoro.

A Motta Camastra, borgo della Valle dell’Alcantara, a contendersi la poltrona di sindaco saranno l’uscente Carmelo Blancato e Gaetano Consalvo. Blancato, primo cittadino in carica, responsabile dell’ufficio tecnico comunale di Graniti, ha una lunga esperienza di amministratore. Con la lista Ancora insieme per Motta Camastra Blancato propone anche consiglieri uscenti della maggioranza. Ci sono Cristina Cannavò, Salvatore Catalano, Patrick Cosentino, Daniela Giardina, Giuseppe Mario Grasso, Roberto Lo Giudice, Livio Lo Monaco, Gioacchino Monte, Maria Angela Orlando, Mario Pafumi. Consalvo schiera con Rinascita Mottese Maria Angela Currò, Antonina Alfonzo, Vincenza Giannetto, Lorenza D’Amico, Gianluca Castriciano, Francesco Antonio Cannata, Mario Carmelo Oliveri.

Gli altri sindaci uscenti che aspirano al terzo mandato

A Frazzanò il sindaco uscente Gino Di Pane vuole conquistare il terzo mandato puntando sul raggiungimento del quorum. Nessun avversario se non l’astensionismo che sfiderà con la lista Rinnovamento Frazzanese ed il candidati Emanuele Cangemi, Marzia Castrovinci, Marisa Fragale, Cinzia Ileana Latino, Ivan Lazzara, Dario Carmelo Lo Sardo, Maria Manuela Palumbo, Daniele Ravì Pinto, Manuel Lorenzo Ricevuto.

A Mongiuffi Melia anche Rosario D’Amore corre da solo e si avvia verso il terzo mandato con la lista Arcobaleno Vivere e amministrare Mongiuffi Melia candidando Mario Leonardo Bucceri, Sergio Catalano, Loredana Cingari, Salvatore Gianluca Ciurlia, Barbara Curcuruto, Salvatore Leonardo Intilisano, Angelo Marcello Longo, Maria Carmela Russo, Antonina Sebastiana Siligato, Vincenzo Tornatore

Stessa cosa ad Alì dove Natale Rao si ricandida a sindaco senza avversari. La lista Andiamo avanti con Natale Rao sindaco propone Antonio Andronaco, Giuseppe Bonura, Domenico Bottari, Sabina D’Angelo, Natale Davì, Mario Luna, Giusy Pantò, Giuseppe Raneri, Roberto Roma, Fulvia Zilioli.

Anche a Roccafiorita il più piccolo Comune del Sud Italia è stato tutto deciso, malgrado siano due i candidati ufficiali. Si va infatti per la riconferma di Concetto Orlando che è al suo secondo mandato. La sua lista è Giovani uniti per Roccafiorita che schiera Martina Saglimbeni, Sonia Concetta Victoria Occhino, Emilia Mazzullo, Tino Orlando, Cateno Bene, Domenico Orlando, Fabio Orlando, Alessandra Leonarda Dusa, Antonino Orlando, Antonino Chillemi. Giuseppe Occhino con Insieme per Roccafiorita schiera Giuseppe Occhino, Carmelo Giuseppe Occhino, Serena Dusa, Antonino Gemelli, Carmelo Santino Manuli, Biagio Orlando, Varonica Orlando, Maria Rosina Restifo.