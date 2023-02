Elezioni amministrative in Sicilia, primi nomi in campo: nuovo patto tra Pd e M5s

Dem e grillini pronti a tornare insieme in vista delle amministrative del 28 e 29 maggio. Prove tecniche nei 4 capoluoghi al voto, soprattutto a Catania

A distanza di circa 4 mesi dalla rottura, Pd e M5s in Sicilia stipulano una nuova alleanza elettorale. E una spinta ulteriore arriva dalle divisioni in seno al centrodestra. A Catania, per esempio, in vista del voto del 28 e 29 maggio, si apre la corsa alla candidatura con la sfida tra Ruggero Razza e Valeria Sudano, ma non sono gli unici nomi in campo.

Nell’Isola sono 129 i Comuni dove si svolgeranno le elezioni, e in almeno 3 dei 4 capoluoghi di provincia, ovvero Trapani, Siracusa, Ragusa e la stessa Catania, tra gli ex alleati di centrosinistra c’è un esplicito ritorno di fiamma.

Il ritorno del “campo progressista”

E torna in auge anche l’espressione “campo progressista“, recuperata da Nuccio Di Paola, numero 1 dei cinquestelle in Sicilia, il quale ha ammesso che il movimento è pronto a stare in coalizione nell’Isola. Non a caso a Catania c’è già stato un primo incontro al quale hanno preso parte anche altre forze ben distanti dal centrodestra.

Da una parte il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, ribadisce che i cinquestelle sono gli “interlocutori naturali dell’area alternativa alla destra”, dall’altra Di Paola sottolinea che la rottura alle Regionali è stata una conseguenza inevitabile “di ciò che stava accadendo a Roma”.

Alleanza Pd-M5s, il nodo delle candidature

Fatta l’alleanza, si dovrà ora affrontare la questione candidature. A Catania M5s ha già messo sul piatto nomi come quelli dell’ex viceministro Giancarlo Cancelleri o dell’ex ministro Nunzia Catalfo, il Pd, invece, è pronto a schierare Emiliano Abramo, leader della comunità di Sant’Egidio, o Enzo Bianco per un clamoroso ritorno.

Il centrodestra diviso

La coalizione di centrodestra si avvicina alla tornata elettorale cercando di ritrovare l’unità perduta. A Catania la Lega punta su Valeria Sudano, compagna dell’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, ma Fratelli d’Italia fa muro e, come si legge sul Giornale di Sicilia di oggi, rivendica la possibilità di candidare l’erede dell’uscente Salvo Pogliese. Ma in ballo, oltre a Ruggero Razza c’è anche l’ex assessore allo Sport Sergio Parisi.

Che succede negli altri comuni al voto in Sicilia

A Trapani Fratelli d’Italia scommette sul giovane avvocato Maurizio Miceli per ostacolare il bis dell’uscente del centrosinistra Giacomo Tranchida. A Siracusa Forza Italia è spaccata, mentre l’Mpa ha già messo sul piatto i nomi di Mario Bonomo e Beppe Assenza. Fratelli d’Italia lì resterebbe a guardare mentre la Lega potrebbe puntare su Vincenzo Vinciullo. Il sindaco uscente Francesco Italia, espressione del movimento di Calenda in Sicilia, ha già pronta la sua ricandidatura.

A Ragusa, al momento l’unica certezza è la corsa per la riconferma di Beppe Cassì, mentre tutte le altre forze non hanno ancora espresso alcuna candidatura.