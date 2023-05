Elezioni in provincia di Trapani, 12 Comuni al voto: tutti i candidati – NOMI

Dal capoluogo di provincia a Custonaci, da San Vito Lo Capo a Pantelleria: anche Trapani è pronta alle elezioni amministrative. Ecco chi sono i candidati, Comune per Comune.

Dodici Comuni della provincia di Trapani si preparano per recarsi alle urne in occasione delle elezioni amministrative 2023.

Si vota i prossimi 28 e 29 maggio a Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Trapani (unico comune con metodo proporzionale ed eventuale ballottaggio l’11 e 12 giugno), Valderice e Vita. Undici comuni su dodici adottano il metodo maggioritario per l’elezione di sindaco e consiglieri comunali.

Elezioni comunali 2023 a Trapani, sfida a 4: i candidati

Nel Comune capoluogo di Provincia (56.293 abitanti) è una serrata sfida a 4. L’attuale numero uno Giacomo Tranchida, tra conferme e novità, vede la sua Giunta formata da Andreana Patti, Vincenzo Abbruscato, Emanuele Barbara e Giuseppe Virzì. Sono 10 le liste che lo sostengono.

I candidati per “Trapani Tua” (lista n. 1) sono: Baldassare Accardo detto Baldo, Salvatore Asta, Anna Lisa Bianco, Fabio Bongiovanni, Antonio Bono, Salvatore Braschi detto Toto, Andrea Angelo Cardella, Giovanni Carpinteri, Loredana D’Angelo detta Lory-detta Lori, Davide Gabriele, Patrizia Galfano, Antonino Genco detto Nino, Francesca Genovese, Maria Luisa Giacalone detta Mari, Valentina Giacalone detta Vale, Maria Antonietta Grammatico, Alberto Mazzeo, Giuseppa Ottoveggio detta Giusi, Giusy Ilenia Poma detta Giusi-detta Ylenia, Beatrice Ricevuto, Luisa Sala detta Fabrizia, Girolamo Santeodoro detto Jimmy-detto Gimmi, Daniela Sardina, Nicola Sveglia.

I candidati di “Noi Trapanesi con Tranchida sindaco” (lista n. 3) sono: Antonio Marco Romano detto Ninni, Salvatore Armata, Simona Battiata, Daniela Candia, Matteo Castiglione, Francesca Concordia, Rita Corso, Giuseppina D’Amico, Vincenzo Giuseppe Di Marco detto Enzo, Vito Maurizio Forte, Salvatore Girgenti, Sabrina Giudici, Ilenia Francesca Rita Leggio, Francesco Mannella, Greta Margagliotti, Daisy Montalto, Francesca Mazzeo, Concetta Oddo detta Cetty, Veronica Pagano, Paolo Plisteni, Giampiero Randazzo, Paolo Schifano, Antonino Sugamele, Pasquale Tedesco.

“Polis – Tranchida sindaco” (lista n. 4 a Trapani) candida: Andrea Vassallo, Claudia La Barbera, Francesco Briale detto Franco-detto Ciccio, Anna Rosa Venturini, Francesco Barbara detto Frankie Bo, Maria Assunta Barraco, Pasquale Barresi, Emanuele Bellini, Josephine Buffa, Antonina Campaniolo detta Antonella, Natale Cucinotta, Caterina Di Pasquale detta Katia, Simone Galia, Daniele Genna, Anastasia Graziano, Carmela Lombardo, Pietro Manzo, Santa Messina, Esmeralda Nicolosi, Gaspare Polizzi, Edoardo Scalabrino, Pietra Sciortino, Simona Simeti, Viviana Pia Vaccari.

Per la lista “Trapani con coerenza – sviluppo e solidarietà” (lista n. 5), i candidati sono: Vincenzo Abbruscato detto Enzo, Giovanna Maria Grazia Asta, Maria Battaglieri detta Marilù, Alessandra Biolla, Simone Bucaria, Pietro Cialfi, Ignazio Crapanzano, Caterina Crisafulli, Salvatore Daidone, Davide Di Girolamo, Federica Finotti, Fabrizio Gulizia, Giovanna Maria Linares, Silvia Messina, Carmelo Dario Pagano detto Dario, Sara Poma, Luca Raneri, Salvatore Rodi, Luana Scalabrino, Eugenio Salvatore Strongone, Guido Tobia, Sonia Tumbarello, Rosa Venza, Salvatore Virgilio.

Per “I Democratici – Tranchida Sindaco” (lista n. 7), invece, sono questi i nomi: Giuseppe Pellegrino, Marzia Patti, Massimo Barraco, Eugenia Belluardo, Davide Bevilacqua, Giovanni Bono, Baldassare Cammareri detto Baldo, Vita Carini, Patrizia Caruso, Gaspare Coppola, Giovanni Costa, Monica Desideri, Giovanni Carlo Di Vita detto Giovanni, Francesca Paola Maggiore detta Francesca, Riccardo Maltese, Maria Angela Minaudo detta Angela, Gianfranco Noto, Debora Oddo, Mario Parisi, Giovanna Piccione, Anna Ranno, Juri Reina, Monica Rossitto, Mario Giuseppe Triolo.

Questi i candidati per “Tranchida il sindaco per Trapani” (lista n. 9): Emanuele Barbara detto Lele, Monica Aleo, Elio Balsamo, Stefano Bova, Valeria Vita Chirco, Franca Coppola, Giuseppa Di Via detta Vincenzo Ferretti, Antonella Figuccio, Simone Garuccio, Andrea Genco, Matteo Genna, Giuseppe Geusa, Angela Grignano, Valentina Guarnotta, Nino Lo Schiavo, Giovanni Maiorana detto Nanni, Davide Mazzeo, Valentina Messina, Francesca Pace, Irene Pizzimenti, Sara Politanò, Lilian Russo, Mirko Speciale.

“Insieme per la Città” (lista n. 11), i candidati sono: Giuseppe Vincenzo Virzì, Antonino Asta, Nadia Bolino, Gioacchino Cancelliere, Giovanni Cangemi, Francesca Catania, Valeria Carpentieri, Caterina Culcasi, Vittorio D’alisera, Roman Alessio D’angelo, Giacomo De Vincenzi, Laura Sabrina Esmeralda Di Terlizzi, Giacoma Cristina Giraldo, Filippo Gramignano, Silvia Licata detta Sissi, Alfonso Fabio Marino detto Fabio, Andrea Messina, Vitalba Monteleone, Danilo Morghese, Raffaella Pinto, Giovanni Riccobene, Natale Spezia, Azzurra Tranchida, Marcella Via.

“Uniti per Trapani” (lista n. 12) è formata dai candidati: Vito Alestra, Mario Bianco, Alessandro Calamia, Fabrizio Cardinale, Antonella Di Giovanni, Valeria Di Maria, Astrid Di Pasquale, Luigi Marcello Genna, Dario Genovese, Davide Giacalone, Vincenzo Guaiana, Eve Ingoglia, Vito Lamia, Giuseppe La Sala, Marina Malato, Antonietta Mazzante, Brigida Mirabella, Caterina Oddo, Giuseppe Pandolfini, Giovanni Antonino Parisi, Giulia Passalacqua, Daniela Sangiorgio, Sofia Solina, Giovanna Sorrentino.

Per “IdeaList – Tranchida Sindaco per Trapani” (lista n. 14) i candidati al Consiglio sono: Rosalia D’alì, Marco Ottavio Pace, Vincenzina Galia, Alessandro Balsamo, Giuseppe Tutone, Anna Maria Fontana, Francesca Maria Rosa Vultaggio, Luigi De Vincenzi, Demetrio Comuzzi, Diego Sammartano, Felice Poltese, Daniela Mancuso, Giovanni Tarantino, Antonio Tartamella, Vincenzo Maurizio Marrone D’Alberti, Lorenzo Martorana, Alessandro Corte Saporito, Antonella Viviana Salasso, Giuseppe Oddo, Leonardo Benivegna, Giacoma Greco, Giuseppe Flavio Sugameli, Francesca Spanò, Martina Johara Randone.

L’ultima lista “Trapani al Centro” (lista n. 17) candida: Giuseppe La Porta detto Peppe, Salvatore Basiricò, Salvatore Grammatico, Giuseppe Peralta detto Peppe, Antonino Aula, Daniela Barbara, Linda Francesca Bellomo, Girolama Bongiovanni detta Mimma, Maria Castiglione, Ilenia Ceraulo, Eleonora Costante, Giovanna Di Gaetano, Liliana Gabriella Di Giovanni, Anna Maria Di Maggio, Giacomo Gucciardo, Francesco Paolo Lombardo, Francesco Minaudo, Caterina Minì, Alessandra Montalto, Leonardo Orlando, Maurizio Pappalardo, Filippo Porcelli, Francesca Spada, Salvatore Tranchina.

Elezioni Trapani, le liste per Maurizio Miceli

Lo sfidante di centrodestra Maurizio Miceli sceglie come assessori Giuseppe Bica, Giuseppe Guaiana, Maria Gabriella Orlando, Vincenzo Scontrino ed Oscar Tipa espressione delle liste a sostegno nella città di Trapani.

I candidati consiglieri di “Popolari e Autonomisti – Noi con la Sicilia” (lista n. 2) sono: Maria Adragna, Maria Alagna, Rosalba Catania, Nicoletta Daidone, Angela Di Bella, Miriam Di Girolamo, Michele Di Stefano, Michele Arcangelo Ducato, Antonino Fagone, Domenico Ferrante, Salvatore Fileccia detto Tore, Ilenia Gallo, Angela Maria Incandela, Alessandro Iovino, Rosaria Anna Mancuso, Francesca Miceli, Michele Mortillaro, Alfonso Passalacqua detto Fofò, Salvatore Patti, Maria Renda, Grazia Spada, Maria Pia Todaro, Ileana Roy Urso, Rosa Maria Valenza. Per “Amo Trapani” (lista n. 13) questi i candidati: Giuseppe Guaiana detto Peppe, Filippa Adamo, Antonino Bianco detto Nino, Filippa Bonfiglio detta Rita, Giuseppina Bonomo detta Giusy, Carmelo Castelli, Pietronilla Cordaro detta Lilla, Diego Di Discordia, Rosa Ettari detta Rosy, Alberto Gambina, Maria Laura Giano, Marcello Grimaudo, Clementina Ilari, Silvestro Mangano detto Silvio, Giovanni Marino, Maria Teresa Martellini detta Mary, Francesca Anna Maria Mazzeo detta Chicca, Mario Randazzo, Franco Ravazza, Giovanna Romano, Angela Russo, Maria Concetta Travaglia, Santo Vassallo.

“Forza Italia – Berlusconi” (lista n. 15) schiera per il Consiglio comunale di Trapani: Salvatore Aleo, Caterina Avena,, Giusy Bellezza, Federica Cirrone, Pietro Giuseppe Commare, Giuseppe Cordaro, Francesca Donatella Cusenza, Paola D’Angelo, Francesco Di Bella, Davide Di Girolamo, Carmelo Domingo, Davide Giacalone, Vito Giurlanda, Paola Maria Gucciardi detta Paola, Salvatore Maisano, Giovanni Maltese, Salvatore Palermo, Roberto Giuseppe Patti, Antonino Perria detto Nino, Vitalba Sugamiele, Anamaria Tartamella, Giada Torrente, Maurizio Giarratano, Monica Angela Lo Rillo.

Questi i candidati di “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni” (lista n. 19): Maria Pia Angelo, Michele Barbara, Federico Barraco, Simona Bonello, Simona Caltagirone, Rosario Cerro Nato, Carlo D’Aguanno, Luigi Dell’Aquila, Paola Damiano, Christian Farsaci, Antonella Galante, Gaspare Gianformaggio, Nicolò Lamia detto Nicola, Basilio Alessandro Leanza, Chiara Magaddino, Claudia Marchello, Maurizio Miceli, Aldo Minaudo, Andrea Morici, Claudio Polizzi, Michele Ritondo detto Ritunno, Vincenzo Sugameli, Palma Margherita Tranchida, Flavio Vassallo detto Giuseppe.

L’ultima lista è “Miceli Sindaco di Trapani” (lista n. 20): Antonino Agueli, Manuelo Ales, Mariangela Alcamo, Massimo Amoroso, Francesco Bertolino, Francesco Bruno, Andreina Caltagirone, Rosanna Cotogno, Alessandro Fasulo, Maria Giulia Genna, Antonino Gianformaggio, Francesco Giano, Rosalia Ingoglia, Vincenzo Marino, Davide Noto, Roberta Prestigiacomo, Salvatore Renda, Carmelo Sanclemente, Antonino Maria Stella.

Le liste a sostegno di Francesco Brillante e Anna Garuccio

Il terzo candidato in corsa alla poltrona del Comune di Trapani è Francesco Brillante, che sarà affiancato dagli assessori Francesca Trapani, Valeria Ferranti, Giuseppe Lipari, Angelo Maurizio Anzelmo e Francesco Agosta. Sono 4 le liste che lo appoggiano.

“Rinnova Trapani – Brillante Sindaco” (lista n. 6) candida al Consiglio: Alberto Agueci, Rosalia Busetta, Salvatore Butticè, Erica Carriglio, Paola Luisa Sofia Di Stefano Sciacca, Rosa Genovese, Rosario Gentile, Rosario Guarnotta, Vito Lombardo, Vincenzo Marchese, Caterina Marino, Alberto Pellegrino, Liboria Prudenza, Francesco Pizzardi, Nicolò Giuseppe Rallo detto Nicola, Valeria Maria Raineri, Valentina Solina, Caterina Venuti, Giulio Vulpitta, Alberto Zichichi.

Questi i candidati per “Sud chiama Nord – Cateno De Luca per Trapani” (lista n. 10): Giuseppe Lipari, Ignazio Ezio Arbola, Isabella Arceri, Anna Bucaria detta Catia, Giuseppe Carpacci, Cyria D’Arienzo, Maria D’Aquì, Sebastiano De Vincenzi, Maria Esposito, Leonardo Giacalone, Claudio Iovino detto Michele, Francesca Lombardo, Vito Loretano detto Cateno, Anna Cecilia Mauro, Massimo Mazzara, Giovanni Pantaleo, Stella Maria Parrinello detta De Luca, Alberto Peralta detto Betto, Rinaldo Primo Salvatore Provvidente detto Aldo, Serena Rizzo, Alain Sammartano, Gianluca Sciacchitano detto Luca, Pasquale Urso, Mario Zagarella.

Il sostegno a Brillante per le elezioni comunali a Trapani nel 2023 arriva anche dal “Movimento 5 Stelle” (lista n. 16) e dai candidati consiglieri: Francesca Trapani, Nicolò Luppino, Flavia Tripi, Nicolò Signorello, Giuseppina Anguzza detta Giusy, Livio Di Bono, Alessandra Tedesco, Sergio Perrone, Alessandra Luna Bettio, Silvestro Sardella, Barnaba Tranchida detta Perla, Angelo Carollo, Marta Barbera, Claudio Pancallo, Maria Pia Pappalardo, Mario Catalano, Marcello Maltese, Giuseppe Ingrassia, Sabrina Romano, Roberto Peria, Carlo Giugno, Salvatore Giuseppe Daidone, Luisa Nacarlo, Giovanni Carnesi.

Questi i candidati per “Trapani con Brillante Sindaco” (lista n. 18): Luciano Abita, Baldassare Aleci, Giuseppe Averna, Enrico Biondo, Salvatore Cammareri, Alessia Campo, Caterina Canino, Paolo Caradonna, Maria Teresa Cassisa, Stefania Cimino, Giovanna D’Anna, Anna Maria De Filippi, Desirèe Frattagli, Giuseppe Giacalone, Antonina Maniscalco detta Antonella, Fortunata Mistretta, Sebastiano Pace, Leonardo Palazzolo, Giovanni Palermo, Melania Rimi, Marcello Salerno, Mario Signore, Ilenia Giacoma Sugamiele, Gaspare Valenti.

L’unica donna al posto di sindaco di Trapani è Anna Garuccio. I suoi assessori sono Giacomo Gabriele, Giovanna Maria Galuppo, Tiberio Miceli, Sabrina Salvo e Flavio Priulla. Unica lista a suo sostegno, “La mia Trapani – Anna Garuccio Sindaco” (la n. 8), è formata dalla stessa candidata a primo cittadino e da: Giuseppe Aiuto, Ornella Antoci, Paola Barraco, Massimo Cammareri, Francesca Antonina Campo, Stefano Candito, Giuseppina Caruso, Lorenzo Cavallaro, Rosanna Dell’Agli, Francesco Raimondo Di Giorgio, Erica Fancellu, Antonino Ferrante, Francesca Grammatico, Veronica Laudicina, Giuseppe Malato, Lorenzo Mamone, Camillo Mangiarotti, Pasquale Massimo Perrone, Elisabetta Piacentino, Francesco Pizzimenti, Mario Porporino, Vito Scuderi, Rosa Simeti.

Castellammare del Golfo, i candidati in vista delle elezioni amministrative

A Castellammare (14.636 abitanti) è corsa a 4 per una ‘poltrona’ da sindaco, come a Trapani. La squadra assessoriale del primo cittadino uscente Nicola Rizzo è formata da Luigi Palizzolo, Marilita Renna e Laura Como. La lista “Sindaco Rizzo – Oltre” schiera i candidati consiglieri Mariagrazia Anello, Valeria Arancio, Angela Bongiorno, Vincenza Viviana Buttitta, Rosalba Cassarà, Rosa Fundaró, Maria Marraccino, Clara Padovano, Epifanio Bonventre, Sebastiano Cusenza, Mario Di Filippi, Nicola Lentini, Antonio Parisi, Giovanni Portuesi, Francesco Romano, Giovanni Scaraglino.

Rizzo se la dovrà giocare con Enzo Borruso, che ha designato come papabili assessori Marcello Tranchida, Lorenzo Sarcona, Francesco D’Angelo ed è sostenuto dalla lista “Castellammare Città Aperta” formata da_ Fabiola Agnello, Simona Berlich, Karin Grimaldi, Caterina Ippolito, Ivana la Sala, Illuminata (Ada) Navarra, Deborah Palazzolo, Flavia Petronella, Patrizia Lucia Stellino, Vito Buccellato, Maurizio Compagno, Riccardo Fortez, Stefano Mancuso, Alfonso Miceli, Alberto Nicola Pizzo, Vito Sclafani.

Il terzo candidato sindaco è Giuseppe Fausto – Lorena Di Gregorio, Mariella Caleca e Enza Ligotti i suoi assessori – che con “È ora. Con Fausto” schiera per il Consiglio Rita Barone, Roberta Caleca, Giuseppa Corbo, Liboria (Bonuccia) Di Bartolo, Lorena Di Gregorio, Brigida Di Simone, Giuseppe Ancona, Giovanni Ciufia, Antonio Como, Giovanni D’Aguanno, Antonio Giovanni Mercadante, Giuseppe Norfo, Salvatore Pumo, Salvo Saccheri, Antonio Senia, Agostino Trupia.

Il quarto e ultimo candidato di Palazzo è Carlo Navarra, che ha designato assessori Maurizio Asaro, Marilena Titola e Alessio Navarra ed è appoggiato dalla lista “Pro Castellammare”, formata da: Valeria Di Girolamo, Valentina Mattarella, Rosanna Rugeri, Rossella Barbara, Alessandra D’Anna, Paola Foderà, Melania Impastato, Maria (Mariella) Miceli, Giacomo Agugliaro, Salvatore Bonghi, Vincenzo Borruso, Giacomo Galante, Vito Naso, Giuseppe (Peppe) Bongiorno, Alessio Navarra e Marco Venza.

Valderice, i nomi dei candidati a sindaco e al Consiglio Comunale

Gli elettori di Valderice (Comune di 11.551 abitanti in provincia di Trapani) dovranno scegliere tra l’attuale sindaco Francesco Stabile e altri due nomi. Stabile ha scelto come assessori Domenico Lo Cascio, Anna Maria Mazzara e Giuseppe Cardella. La sua lista “Stabile Sindaco” vede come candidati al Massimo Consesso Civico: Giovanna Agosta, Giuseppe Cardella, Francesco Gervasi, Camillo Iovino detto Camillo, Maria Iovino detta Maria, Giusy Lombardo, Giuseppe Martinico, Anna Maria Mazzara, Vincenzo Messina detto Enzo, Francesco Minaudo, Alessandro Pagoto, Maria Anna Pavia, Mariano Simonte, Maria Solina detta Anna, Vito Ruggero Sugameli e Pietro Tosto.

Il secondo sfidante Massimo Di Gregorio si presenta con una Giunta che al momento può contare su Salvatore Colomba, Marcella Mazzeo e Gianfranco Palermo, che risultano anche candidati nella lista “La Scelta” assieme a Francesco Adragna, Caterina Baiata, Lucia Blunda, Francesca Carpitella, Pietro Catalano, Sabrina Cucciardi, Alberto Di Gregorio, Giuseppe Lombardo, Marika Oddo, Maria Peralta detta Cristina, Giuseppe Polisano, Salvatore Virgilio e Federica Zichichi.

Il terzo candidato sindaco è Giuseppe Maltese, affiancato in questa tornata da Marco Papa, Paolo Quinto e Giuseppe Licata e dalla “Lista Maltese Sindaco-da sempre X Valderice”, che candida in Aula Bernardo Cammarata detto Dino, Massimo Giuseppe Di Martino, Serena Ditta, Fabrizio Ferrauto, Sandra Fugallo, Alessandro Gialantonio, Giovanni Grammatico, Diana Houmadi detta Diana, Maria Concetta La Sala, Antonia Mazzonello, Sara Menegatti detta Sara, Michurina Svetlana detta Sveta, Marco Papa, Giovanna Pirro, Domenico Ravazza e Rosario Tranchina.

Elezioni 2023 in provincia di Trapani, due candidati sindaco a Paceco

A Paceco (10.896 abitanti), finita l’era Scarcella, se la vedranno Salvatore Bongiorno e Aldo Grammatico. Il primo ha scelto nella sua Giunta Vitalba Spada, Giovambattista Culcasi, Vincenzo Muraca e Giuseppe Di Maggio. La lista su cui apporre il voto è “Uniti per Paceco” e vede come candidati all’Assise Civica: Lorena Asta, Vita Accardo, Anna Adamo, Salvatore Catalano, Nicoló Catalano, Marilena Cognata, Pietro Cafarelli, Michele Ingardia, Nico Del Grosso, Giovanni Culcasi, Giovanni Bongiorno, Francesco Valenti, Maria Valenti, Giuseppe Barbata, Vincenzo Scarlata, Salvatore Bucaida.

Grammatico invece sarà sostenuto dagli assessori Salvatore Scianna, Pietro Cusenza e Danilo Fodale e dalla lista “Tutta un’altra storia per Paceco” che vede candidati al Consiglio: Gaetana Basiricò detta Tania, Maria Basiricò, Salvatore Castelli, Pietro Di Malta, Federica Gallo, Vincenzo Monaco, Simonetta Negrino detta Simona, Giuseppe Ranno detto Peppe, Salvatore Ricciardi, Angela Rindinella, Gaetano Rosselli, Salvo Rosselli detto Salvo, Teresa Soru, Giovanna Tosto, Pietro Valenti, Roberto Vultaggio.

I candidati a Partanna

Nicolò Catania, deputato regionale attuale e sindaco uscente di Partanna (9.932 abitanti) lascerà il posto da sindaco a due ‘contendenti’. Francesco Li Vigni affronta il percorso da candidato a primo cittadino con gli assessori Valeria Battaglia, Roberto De Gennaro Crescenti e Filippo Luca Triolo. La sua lista è “Nuove Visioni con Li Vigni Sindaco”, che schiera i probabili consiglieri: Anna Valeria Accardo, Calogero Luciano Anatra, Filippo Massimiliano Atria, Valeria Battaglia, Roberto De Gennaro Crescenti, Paolo Li Causi, Giulia Marchese, Antonella Mendolia, Ernesto Raccagna, Gianfranco Sparacia, Giuseppina Trinceri, Filippo Luca Triolo.

Il secondo candidato sindaco è Antonino Zinnanti, che ha già designato nella sua Giunta Mimma Amari e Noemi Maggio. La lista che lo appoggia è “Partanna Città Europea” e vede i candidati al Consiglio Mimma Amari, Raffaele Beninati, Maria Anna Campisi, Massimo Cangemi, Rocco Caracci detto Nicola, Patrizia Catania, Nicola Clemenza, Ignacio Drago, Maria Luisa Giannone, Gianni Lo Piano Rametta, Noemi Maggio, Anna Maria Varvaro.

Elezioni Trapani 2023, i nomi dei candidati a Pantelleria

A Pantelleria (7.407 abitanti) l’uscente Vincenzo Campo torna in corsa con gli assessori Maurizio Caldo, Francesca Marrucci e Angelo Parisi, designando anche il capo di gabinetto Leonardo Ferreri. La sua lista è “Pantelleria 2050” e candida Gina Maria Addolorato, Maurizio Caldo, Luca D’Amico, Graziella Di Malta detta Graziella, Rossella Di Malta detta Rossella, Sabina Esposito, Leonardo Ferreri, Maria Pia Gabriele, Antonio Perrone, Stefano Scaltriti detto Stefano, Andrea Govinda Tusa, Erik Vallini.

Il secondo candidato a sindaco Fabrizio D’Ancona verrà affiancato nella squadra assessoriale da Adele Pineda, Federico Tremarco e Massimo Bonì e dalla lista “Siamo Pantelleria” che schiera i candidati Morgan Brignone, Benedetta Culoma, Giuseppa Rosa D’Aietti, Nadia Ferrandes, Antonio Galbani, Roberto Greco, Giuseppe Maddalena, Adriano Minardi, Giuseppe Palermo, Mariuccia Silvia, Giuseppe Spata, Federico Tremarco.

La terza in corsa al vertice del Comune isolano in provincia di Catania è Claudia Della Gatta che designa come assessori Vita Angela Accardi e Francesco Giuseppe Maria, anche candidati al Consiglio comunale con “Pantelleria È” completata da Aurora Azzolini, Maria Paola Lo Rillo, Marianna Maggi, Ignazio Pedone, Roberto Prestifilippo, Simona Ronchi, Linda Russo. Il poker di papabili sindaci si chiude con Angela Siragusa affiancata da una squadra formata attualmente da Arturo Meli Caravello e Aurelio Mustacciuoli. I candidati della sua lista “LeAli per Pantelleria” sono: Mariella Asaro, Angelo Casano, Terina Mirian Culoma detta Miriam, Giuseppe La Francesca, Andrea Errera, Paola Morana detta Murana, Mariangela Rita Silvia, Michelangela Silvia detta Michela, Luciano Maria Parrinello, Giovanni Vincenzo Valenza detto Giovanni, Nicolò Barraco, Giovanni Gabriele detto Gianni.

Custonaci tra i Comuni al voto: i candidati

A Custonaci (Comune di 5.306 abitanti in provincia di Trapani) non si ricandida Morfino ed è corsa a due tra Fabrizio Fonte e Vincenzo Monteleone. Fonte avrà nella squadra assessoriale Filippo Castiglione e Nicola Santoro e sarà sostenuto dalla lista “Custonaci Futura” che tenterà di portare nel Massimo Consesso Civico i candidati Giuseppina Agosta detta Giusy, Palma Campo detta Palmina, Francesca Castiglione detta Franca, Gaspare Catanese, Jessica Fici, Antonino Incammisa detto Nino, Giovanni Noto detto Gianni, Alberto Oddo detto Betto, Gaspare Piazza, Anna Poma, Salvatore Spada, Maria Pia Zichichi detta Pia detta Maria Pina.

Lo sfidante Enzo Monteleone vuole in Giunta Annalisa Reina e il già vice sindaco Carlo Guarano. La sua lista è “Per Custonaci – Condividi – Enzo Monteleone Sindaco” che candida al Consiglio comunale Vito Cammarata, Vita Campo, Francesca Castiglione, Giusi Licata, Sofia Margagliotti, Gianni Mazzara, Claudio Navarra, Rosario Pellegrino, Vita Reina e Giuseppe Scalia.

Elezioni Trapani 2023, si vota anche a Santa Ninfa

Gli elettori del Comune di Santa Ninfa (4.838 abitanti) andranno al voto scegliendo tra i candidati sindaci Carlo Ferreri e Giacomo Accardi. Ferreri ha scelto in Giunta Rosalinda Genco detta Linda e Nino Falcetta, candidati pure al Consiglio con “ProgettiAmo Santa Ninfa – Ferrari sindaco” di cui ne fanno parte anche Tommaso Castiglione, Anna Maria Di Leonardo detta Anna, Graziella Di Stefano, Francesco La Sala, Filippo Paternò, Giuseppe Rizzo D’Antoni, Luciano Spina, Valentina Squadrito, Maria Terranova, Paolo Vaccara detto Pablo. Lo sfidante Giacomo Accardi è sostenuto da “Insieme per Santa Ninfa” che schiera Giada Amato, Alberto Balsamo, Giorgia Bellafiore, Rosario Bianco, Nicola Biondo (designato assessore), Vincenzo Di Stefano, Silvana Glorioso, Loredana Gullo, Marianella Mistretta, Rosario Pellicane, Martina Stallone (designata assessora), Francesco Tantalo.

San Vito Lo Capo, i candidati alle elezioni 2023

L’uscente sindaco di San Vito Lo Capo (4.820 abitanti) Giuseppe Peraino dovrà confermarsi solo vincendo contro il ‘collega’ Francesco La Sala. Gli assessori chiamati in questa nuova avventura da Peraino, sono Franco Valenza, vice sindaco, e Francesca De Luca, Nino Ciulla e Alessandra Ruggirello.

La sua lista è “Castelluzzo, Macari e San Vito Protagonisti Insieme”, che candida in Aula Giuseppe Catanese (individuato come Presidente del Consiglio), Elisa Cracolici, Christina Fragapane, Cinzia Iovan, Paola La Sala, Elisa Montoleone, Lorenzo Morfino, Alessandra Ruggirello, Rosario Ruggirello, Giacomo Trapani, Franco Valenza e Gaspare Vultaggio. La Sala si fa affiancare da Francesca Vultaggio e Giuseppe Catalano. La sua lista “SìAmo San Vito” vede i candidati consiglieri Antonina Daniela Candela, Dario Cardella, Antonio Froiio, Francesco Graziano, Giuseppe Incammisa, Alba La Sala, Sabrina Pace, Giusy Parrinello, Irene Pizzimenti, Rossella Polisano, Salvatore Ruggirello e Gaspare Scola.

Buseto Palizzolo, elezioni 2023: i candidati sindaco e le loro liste

A Buseto Palizzolo (2.805 abitanti) sono due i candidati sindaco: Francesco Poma e Antonella Adragna. Il primo ha designato come assessori l’uscente Roberto Pellegrino e Giuseppe Aleo, presidente provinciale di Copagri. Poma è sostenuto dalla lista “Evoluzione Buseto”, che vede come candidati in corsa al Consiglio comunale Salvatore Caradonna, Mario Grasso, Andrea Internicola, Tatiana Lombardo, Federica Minaudo, Rocco Mustazza, Arianna Pace, Giuseppe Poma e Maria Simonte.

Adragna, invece, ha designato come assessori Gianrosario Simonte e Maria Bica ed è sostenuta dalla lista “Antonella sindaco di Buseto – Nuovo Colore”, che vede i candidati consiglieri Vanessa Castiglione, Giuseppe Colomba, Antonella Craparotta, Alessandro Ferlito, Giuseppina Miceli, Maria Minaudo, Peppe Mustazza, Rossella Piccione, Alessio Savalli e Pietro Simonte.

Elezioni a Trapani 2023, anche Vita e Poggioreale al voto: i candidati

Al Comune di Vita (1.822 abitanti) si va alle urne per votare uno tra l’attuale primo cittadino Giuseppe Riserbato e il nuovo Giuseppe Renda. L’uscente designa assessori Vita Aguanno, Maria Eleonora Ditta, Gaspare Gucciardi che sono anche candidati al Consiglio comunale nella lista “Uniti per Vita – Riserbato Sindaco” con Angela Caradonna, Antonina Ferlito, Nicolò Grillo, Diego Genua, Giuseppe Gucciardi, Ginetta Marsala, Giuseppe Surdi. Renda invece correrà con Giuseppe Internicola e Maria Leo voluti in Giunta pure candidati consiglieri di “Vita Felice” assieme a Vito Asaro, Salvatrice Buffa, Giuseppe Cipri, Vito Ferlito, Nicolò Giglio, Giuseppina Gucciardi, Francesco Maltese, Gaspare Marsala.

A Poggioreale (Comune di 1.353 abitanti) la sfida è tra Lorenzo Pagliaroli – che aveva già rivestito questo ruolo – e Carmelo Palermo. Pagliaroli ha accanto gli assessori Antonino Nicolicchia e Maria Salvaggio detta Mirella; i tre sono anche candidati al Consiglio comunale con la lista “Terra Viva Pagliaroli Sindaco” completata da Salvatore Castronovo, Giuseppe Restivo, Loide Savona, Vincenzo Pace e Valentina Tumminello. Palermo invece designa nella sua Giunta Giovanni Vella, Andrea Cantavespre, Mariano Sancetta e Antonella Caruana. La sua lista è “Rinascimento per Poggioreale Palermo Sindaco” e, oltre a Sancetta e Caruana, candida al Consiglio Calogero Aloisio, Melchiorre Augello, Gaetano Marco Balsamo, Elena Antonella Bertelli, Sandro Ippolito, Salvatore Palermo, Giuseppa Sansone, Emiliana Scagnetti.