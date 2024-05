Elezioni nei quattro comuni della provincia di Trapani: tutti i candidati sindaco e le liste al voto

Si vota a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salemi e Salaparuta

Liste ufficialmente consegnate nei quattro comuni al voto in Provincia di Trapani. Sabato 8 giugno e domenica 9 si voterà per il rinnovo del Consiglio comunale e della carica di sindaco a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salemi e Salaparuta. Nei primi due casi, il metodo di elezione sarà quello proporzionale con eventuale ballottaggio il 23 e 24 giugno, negli altri due comuni l’elezione diretta avviene con il sistema maggioritario.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Corsa a sette al comune di Castelvetrano

La corsa alla poltrona più ambita nel Comune di Castelvetrano vede 7 papabili primi cittadini. Il candidato sindaco Maurizio Abate, sostenuto dalla lista civica Aria Nuova, ha presentato i primi tre assessori, Bartolomeo Lupo, Stefano Clemenza e Pietro La Grassa. I candidati consiglieri di Aria Nuova sono: Antonietta Sofia Abate, Saverio Margiotta, Pietro La Grassa, Vincenzo Radosta Chinzi, Giovanna Infranca, Rosario Di Pasqua, Claudio Lanzoni, Calogero Corso, Stefano Razza, Nicolò Lisciandra, Antonino Giovanni Ferro, Maricela Carmen Durlai, Rosa Lattuga, Stefano Clemenza, Giovannicca Lanuto.

Il primo cittadino ancora in carica Enzo Alfano del Movimento 5 Stelle ha designato come assessori Giusy Cavarretta, Filippo Foscari e Giuseppe Galfano. I candidati al Consiglio per i 5 Stelle, oltre ad Enzo Alfano, sono: Alessia Accardi, Domenico Alesse, Bartolomeo Attolini, Anna Corleto, Luca D’Agostino, Francesca Di Natale, Alice Giacalone, Gioacchino Carmelo La China, John Gai Antonio Li Causi, Domenico Maiuri, Angela Mandina, Antonino Manuzza, Tatyana Romano, Anastasia Elena Scilabra, Serafina Sabina Vento, Aldo Francesco Tripoli.

PD e Officine 24 sosterranno la candidatura dell’avvocato Marco Campagna, già dirigente provinciale del partito. Campagna avrà in Giunta Serafina Di Rosa, Veronica Calandrino e Pietro Di Gregorio. I dem vedono in lista lo stesso Campagna assieme a Gaspare Bua, Annalisa Caracci, Esther Maria Clemente, Giuseppe Collica, Francesca Costantino, Monica Di Bella, Maria Cristina Montalto, Antonio Pacino, Serena Procopio, Antonino Sancetta, Giacomo Sciaccotta, Salvatore Tarantolo, Maria Grazia Trizzino, Provvidenza Vaiana, Biagio Virzì. Per Officine 24 si candidano al Consiglio: Susanna Caracci, Cristian Casola, Giovannella D’Antoni, Rosa Maria Drago, Antonio Frosina, Giovanni Gentile, Antonino Giglio, Filippo Grammatico, Angela Marino, Genta Mullisi, Maria Teresa Nardozza Buccino, Giulia Rallo, Josha Marco Thiem, Bartolomeo Tilotta, Giuseppe Primo Tortomasi, Pietro Antonio Vasile.

Due liste civiche a sostegno di Salvatore Ficili: “Libertà a Castelvetrano”, costola del nuovo partito fondato da Cateno De Luca di Sud Chiama Nord e “Castelvetrano Semplice”. Per la prima si candidano: Angelica Arimondi, Francesco Casablanca, Rosalba Castelli, Giuseppe Clemente, Giuseppe Fontana, Salvatore Giglio, Nesrin detta Serena Kombas, Anna Maria Livreri, Rosalia Elena Mazzola, Federica Morici, Giuseppe Pantaleo, Concetta Russo, Giovanni Sciacca, Daniela Tortorici, Alessandro Urbano.

Nella seconda lista invece la corsa è tra: Gabriele Albano, Salvatore Alessandro Bono, Rossana Ditta, Salvatore Frosina, Alessandro Garzia, Fabrizio Genco, Baldassare Genova, Santo La Tona, Francesca Lanza, Manuel Messina, Maurizio Noto, Olena Polshakova, Paolo Scaglione, Giuseppina Scovazzo, Raffaella Stinchelli, Serena Tumminia.

Filici ha designato assessori Calogero Amodio, Andrea D’Ambrosio e Paolo Scaglione.

Il farmacista Salvino Gancitano si candida con “La Svolta per Castelvetrano” (formata da: Giuseppe Carpacci, Franco Ciulla, Luigi Ferreri, Salvino Gancitano, Giovanni Impallari, Francesco Ingrasciotta, Vincenzo Li Causi, Antonio Maranzano, Ilaria Nastasi, Elenka Lovotna, Giuseppe Occhipinti, Oriana Razza, Raffaella Ruggero, Laura Salvo, Jessica Tavormina, Armando Villaverde); con lui gli assessori Alberto Allotta, Giovanni Biundo, Francesca Impallari.

Giovanni Lentini è il nome del centrodestra unito, espressione dei partiti Fratelli d’Italia (i candidati sono Davide Brillo, Margherita Barraco, Francesco Bongiorno, Lucia Catalano, Maria Corso, Eduardo Della Chiana Andretta, Lucia Foti, Claudia Marchello, Carmelo Pecoraro, Vita Alba Pellerito, Giacomo Picone, Maria Concetta Rizzo, Francesco Sammartano, Gianfranco Tramonte, Pietro Maria Venezia, Giovanna Vienna), Forza Italia (candidati Alberto Agueci, Maria Altini, Andrea Bonura, Enrico Caruso, Vito Fazzino, Sara Gandolfo, Enza Gervasi, Igor Guarino, Vito Infranca, Gabriella Marchese, Clelia Messina, Lorenzo Rizzuto, Alessio Signorello, William Tilotta, Antonino Vaccara, Barbara Vivona), Prima l’Italia (candidati Christian Carrara, Pietro Craparotta, Sergio Dì Maio, Fabrizio Falzone, Rosa Firenze, Erasmo Fratello, Giovanna Li Gambi, Giuseppe Maltese, Maria detta Mariella Mauro, Luciano Pernice, Giulia Giovanna Pompeo, Francesco Pulaneo, Lorenzo Rizzuto, Giuseppe Termini, Flora Elena Tilotta, Maria Viola). Con Lentini anche ulteriori tre liste civiche.

Per Castelvetrano Civica si candidano: Giovanni Caime, Felice Ciaccio, Francesco Cudia, Gaetano Furgiuele, Cristian Gattuso, Francesco Giannilivigni, Erina Maria detta Erina Ingargiola, Ivan Lombardo, Rosalia detta Rosi Milazzo, Barbara Molinari, Rosario Maria Passerini, Giuseppa detta Yosè Priolo, Gaspare Raineri, Stefania Sciacca, Samuele Angelo Tramonta, Maria Chiara Vaiana.

Per Castelvetrano Rinasce sono candidati in Consiglio: Assunta Carlino, Samuele Mangogna, Salvatore Roccolino, Irene Bonanno, Pasquale Cangemi, Giovanni Crimi, Marco Culoma, Enzamaria D’Aguanno, Maria Giuseppina detta Josè Marrone, Francesco Ferreri, Antonella Forte, Angela Funaro, Francesco Infranca, Maria Italia, Guido Marco Leonardi, Vito Marino. Per “Cittadini in Democrazia” sono candidati Alessia Asta, Baldo Boualloucha detto Bolluscia, Caterina detta Katia Cammarata, Alessandra Chiaramonte, Mimmo Celia, Giuseppe Errante Parrino, Melchiorre detto Milko Giancontieri, Federica Infranca, Ernesto Musiari, Vito Sieli, Ionica Dinu, Marco Cammarata, Salvatore Pompei detto Totino, Antonino (Daniele) Stallone.

Lentini sceglie gli assessori Rosalia Ventimiglia, Mariano Palermo e Antonino Barresi.

Il dottor Salvatore Stuppia è supportato da Castelvetrano Giovani (candidati Fiammetta Balbestri, Loriana Caraccioli, Giovanni Corso, Baldassare detto Baldo Cusumano, Federica De Vita, Manuel Firenze, Antonio Giancana, Gioacchino Graffeo Iannone, Gianluca Ippolito, Giovanni Lanza, Aurora Struppa, Marco Titone), “Insieme con il Cuore” (formata da: Bartolomeo Caraccioli, Gaspare Catalanotto, Rossana De Nunzio, Giusy Etiopia, Filippo Gregorio, Loredana Leone, Manuela Maggio, Benedetta Di Benedetto, Valentina Sciacia, Francesco Orlando, Giuseppina Giancontieri, Federica Giaramita, Francesca Guarino, Fanny La Rosa, Giovanni Leggio, Vito Risalvato). e da “Obiettivo Città” che vede in lista Franco Calia, Gaspare Ingrasciotta, Tommaso Bertolino, Calogero Martire, Enza Viola, Giovanna Italia, Federica Cudia, Simona De Simone, Michele Ruggia, Leonardo Di Martino, Vincenzo Vaiana, Ettore D’Anna, Gaspare Quarrato, Dina Fumusa, Ciro Venosa, Gioacchino Sciuto). In Giunta Stuppia è pronto a far entrare Nicola Li Causi, Gianna D’Angelo e il regista e attore teatrale Giacomo Bonagiuso.

Trapani, amministrative 2024: a Mazara del Vallo in tre

A Mazara del Vallo la corsa alla poltrona da sindaco vede tre nomi. Torna lo storico primo cittadino Nicola Cristaldi sostenuto da quattro liste. Per “Cristaldi Sindaco” i candidati al Consiglio sono: Silvio Alagna, Mary Christine Albanese, Alaya Sirine, Alilou Ali, Alessandra Asaro, Salvatore Arresta, Salvatore Bertuglia, Rosita Bonanno, Francesca Burgio, Helena Carobelli, Pietro Calscio, Enza Chirco, Silvia Coronetta, Grazia Cristaldi, Brigida Ferro, Giampiero Giammarinaro, Rossella Laudicina, Fabiana Mangiaracina, Pietro Marino, Matteo Mirto, Vita Giovanna Maria detta Vita Montalto, Giovanni Patti, Michele Perniciaro, Miriam Sardo.

I Futuristi schierano: Johara detta Joy Abruzzo, Angela Amelli, Angela Asaro, Giuseppe Bonanno, Luca Bono, Cinzia Buonasorte, Filippo Emanuele Calia, Francesco detto Frank Cucchiara, Joselita Amalia Maria detta Josè D’Annibale, Erasmo detto Forace Foraci, Morena Gancitano, Gaspare Giacalone, Giovanni Godino, Gaspare Impastato, Giuseppe Ingargiola, Salvatore Maltese, Giuseppe detto “Tropicana” Mannina, Alessandro Marzullo, Angela Messina, Pasquale Mirabile, Mario detto Mariu Monaco, Giuseppe Morello, Tonia Pernice, Pietro Rizzo.

Per la lista “Orgoglio e Futuro” candidati: Francesco detto Franco Alagna, Vito Alagna, Loredana Asaro, Pietro detto Piero Asaro, Vincenzo Bosa, Maria Luana Cicero, Calogero D’Elia, Giovan Battista Di Salvo, Nicoletta detta Liliana Fiorentino, Maria Pia Genovese, Matteo Giacalone, Cristina Grassa, Fabio Giuseppe Gucciardi, Bartolomeo detto “Vartulidru” Marino, Giovanni Menciassi, Anna detta Arianna Ottavino, Anna Maria Petralia, Manlio Pisciotta, Dalila detta Dalì Quinci, Ilenia Quinci, Giorgio detto Gio Randazzo, Caterina Milagros detta Mila Russo, Roberta detta Robi Russo, Giulio Vultaggio.

Con Cristaldi anche il Movimento Democratico dei candidati consiglieri Susanna Accardo, Cecilia Lidia Alagna, Lea Arena, Girolamo Billardello, Francesco Carobelli, Adriana Cavasino, Vita Ivana Di Bona, Francesca Di Liberti, Giuseppa detta Giusy Foraci, Francesca Gancitano, Salvatore Gancitano, Giuseppe Giammarinaro, Majida Laarej, Francesco Marrone, Marika Minagro, Nicolò Montalto, Pietro Giuseppe Nieddu, Teresa Perrone, Ignazio Maurizio Pipitone, Antonio detto Toni Russo, Pasquale safina, Giovanni Salvo, Daniela Terramagra, Antonella Tumbiolo.

Cristaldi ha anche presentato l’elenco di quattro assessori designati Danilo Di Maria, Giorgio Randazzo, Pietro Marino e Joselita D’Annibale.

A sostenere la candidata sindaca Vita Maria Ippolito sono 5 liste. Di Forza Italia sono votabili: Federica Rita Maria Asello, Rosalia Arena, Francesco Asaro, Santa detta Sandra Barracco, Francesca Boccellato, Giuseppe Di Giorgi, Francesca Evola, Filippo Gabriele, Paolo Giacalone, Cesare Gilante, Piero Guida, Benedetta Luppino, Mario Margiotta, Rossella Messina, Francesco Musso, Manuela Parrinello, Rossana Prenci, Michele Reina, Ines Said, Mario Sucameli, Giovanna detta Saladino Termini, Antonino detto Tony Toto, Gaetano Triolo, Francesco detto Ciccio Zizzo.

La DC ‘schiera’: Alessandra Alagna, Vito Bono, Bernardo detto Dino Burgio, Maria Monica Burgio, Graziella detta Sole Calamusa, Graziella Colorito, Antonina Ninni Cracchiolo, Francesco De Blasi, Claudia De Marco, Francesco Giacalone, Aleandro detto Comandante Gilante, Danilo La Paola, Michele Lombardo, Antonio detto Toni Marino, Giacoma detta Francesca Principato, Pietro Quinci, Antonio detto Tony Russo, Francesco Umberto detto Ciccio Stabilino, Angela Torre, Nadia Tumbiolo, Filippo Valenti, Gianluca Sacco, Anna Maria Tranchida, Giuseppe Ferrantello.

Per Nuova Energia Popolare-UdC sono candidati all’Assise Civica: Francesca Adamo, Caterina Angileri, Maria Barbagallo, Simona Burzotta, Vincenzo Burgio, Rosanna Conti, Donia Dabbech, Antonino Foggia, Baldassare Giacalone, Ilenia Ingargiola, Filippo Lupo, Stefania Marascia, Antonio Marino, Giuseppe Marino, Giacomo Mauro, Giuseppe Palermo, Maria Cristina Perniciaro, Salvatore Perniciaro, Antonella Romeo, Amani Saka.

Nell’”MpA – Forza dei Fatti” figurano: Alessandra detta Ale Alamia, Diego Alcamo, Valeria Alestra, Isidoro Bono, Marianna Luisa detta Annalisa Bonsignore, Federica Bulevardi, Barbara D’Andrea, Maria Di Giovanni, Maria Elena Anna detta Marilena Giacalone, Luana Gucciardo, Francesco detto Ciccio Foggia, Bartolomeo Marino, Rosario Giuseppe Mannoia, Tiffany Novena, Bartolomeo detto Bartolo Occhipinti, Rosaria Antonia detta Sara detta Saretta Provenzano, Dario Rallo, Gaspare Russo, Manuela Scalzo, Giovanni Silaco, Patrizia Maria Spedale, Aurora Tumbiolo, Domenico Alessandro Di Natale, Dorotea detta Dora Indelicato.

Nella lista “Più Vita-Vita Ippolito Sindaca”, sono candidati i consiglieri: Angela Asaro, Angela Benattia, Riccardo Bonanno, Antonella Coronetta, Lucrezia Culicchia, Andrea Favata, Nicolò Foderà, Vito detto Sicilia Giacalone, Rita Gianformaggio, Nicola detto Cola Ingargiola, Serafina Maria Ingrao, Antonina detta Antonella Ippolito, Viktoria detta Vittoria Joe, Gaspare Danilo Luppino, Maria Rosa Angela Mandina, Patrizia Marino, Antonio Messina, Fatma Mighri, Vincenzo Montalbano Caracci, Cosimo Polessi, Edvige Ripa, Vito Tilotta, Gianfranco Vento.

Ippolito ha designato gli assessori Valeria Alastra, Pietro D’Angelo, Vito Gancitano e Giacomo Mauro.

Salvatore Quinci, che si ricandida al ruolo di primo cittadino, è guidato da 5 liste. Per Osservatorio Politico questi i candidati al Consiglio: Maria Alcamo, Giuseppe Bianco, Francesca Maria Calcara, Antonino Campo, Giuseppe Caragnano, Lorenzo detto Lollo Chirco, Sebastiano Di Gregorio, Valentina Faugiana, Francesca Frasillo, Isidonia Giacalone, Massimo Giardina, Serafino Ingardia, Salvatore Ingrande, Antonio detto Tony Maggio, Giovanni Milone, Brigida detta Bice Mineo, Rossella Occhipinti, Francesca Petruccelli, Giuseppa detta Giusi Pizzo, Vincenzo Profera, Gaspare Russo, Antonino Scalia, Roberta Tranchida, Giulio Tumbiolo.

Il centrodestra alle elezioni di Mazara si spacca e Fratelli d’Italia appoggia l’attuale primo cittadino così: Susanna Sandra Accardo, Florinda Alagna, Francesco detto Ciccio Alagna, Piera detta Perla Alagna, Ilaria Barbera, Caterina detta Catia Bianco, Antonina Stella detta Antonella Busterna, Dario detto Davide Caruso, Giacomo Paolo detto Giampaolo Caruso, Vita Maria Ciambra, Cecilia Letizia detta “Maltese” Cucchiara, Elisa Di Stefano, Elena Fontana, Giusi Gennaro, Francesco detto Fra Giacalone, Pietro Lentini, Bernardo detto Benni Marino, Nicola Norrito, Simona detta Poma Puma, Giacoma detta Giorgia Russo, Francesco Giuseppe Santangelo, Dario Scaletta, Giuseppe Sicurella, Gaspare Todaro.

Con “Partecipazione Politica” si schierano: Aguaia Ardagna, Angela Valentina Asaro, Anna Bologna, Martina Calderone, Gianfranco Casale, Caterina Castelli, Fabio Chianello, Arianna D’Alfio, Marco Domina, Pietro Ferro, Paola Galuffo, Vito Gancitano, Margherita Giacalone, Carlo Gianformaggio, Daniela Gimminiani, Rosamaria Ingargiola, Salvatore Mazarese, Mariella Palermo, Gaspare Parlante, Giuseppa Pellegrino, Rihabe Said, Antonino Sciacca, Salvatore Sicurella. Con “Salvatore Quinci Sindaco” si candidano: Germana Abbagnato, Cristina Barbato, Francesco Bianco, Paola Caltagirone, Virginia D’Andrea, Stefano Decina, Vita Di Benedetto, Vito Di Giovanni, Francesco Di Liberti, Teressa Ferro, Gaetano Ivan Formusa, Salvatore Gianquinto, Valentina Grillo, Giuseppe Lodato, Massimo Marrone, Rosangela Pastore, Mariangela Perniciaro, Angelo Pietro Romeo, Donatella Schiaroli, Giuseppe Siragusa, Carmelo detto Fabrizio Spanò, Pietro Stallone, Fabio Vassallo, Loredana Verde.

“Libertà” di De Luca, infine vede: Eleonora detta Ele Arena, Mario Asaro, Giuseppa detta Giusina Benigno, Matteo Bommarito, Vito detto “Bonasorte” Buonasorte, Andrea Burgio, Martina Buscaino, Josè Salvador detto Totò Calafato, Pietro detto Piero Cannavò, Angela Maria D’Angelo, Claudia Fiorentino, Noemi Garbo, Vincenzo detto Enzo Giacalone, Andree detta Andre Giglio, Giovanni detto Iaco Iacono Fullone, Giuseppe detto Peppe Ingrande, Ali Amel Bel Hadj, Vito Pavia, Andrea Perniciaro, Maria detta Mary Perniciaro, Martina Adriana Rea, Larissa Signorelli, Vincenza detta “Culicchia” Sapia. Quinci avrà in Giunta Germana Abbagnato, Vito Billardello, Gianfranco Casale, Vito Torrente e Gasparino Giacalone.

Trapani, amministrative 2024: a Salemi una terna in Municipio

Sono tre i candidati a sindaco di Salemi. C’è innanzitutto la docente Giusy Spagnolo con la lista “Scrusciu Salemi-Spagnolo sindaca”. I candidati sono: Giuseppa Asaro, Salvatore Ezio Blunda, Antonio Brunetta, Rosario Ditta, Giusy Favuzza, Giuseppe Ferro, Veronica Galuffo, Margherita Gaudino, Vito Giammalvo, Giuseppe Loiacono, Mariella Peri, Andrea Russo, Vincenzo Saladino, Adelaide Terranova, Filippo Triolo, Antonino Dario Verde. La Spangolo sceglie in qualità di assessori Nina Grillo, Margherita Gaudino e Riccardo Calascibetta.

In continuità con l’Amministrazione precedente, a guida Domenico Venuti, si candida alla poltrona più ambita l’architetto Vito Scalisi sostenuto da “Scelgo Salemi” con candidati che hanno un’età media di poco inferiore ai 41 anni: Calogero Angelo, Federica Armata, Veronica Armata, Leonardo Bascone, Giuseppe Bongiorno, Antonio Caradonna, Lorenzo Cascio, Pietro Crimi, Elisabetta Favuzza, Giovanni Fici, Gasperina Gandolfo, Giuseppe Gandolfo, Susanna Grassa, Antonino Mastrantoni, Alessia Rizzo, Francesca Scimemi. Gli assessori di Scalisi sono Leonardo Bascone, Pietro Crimi e Maria Pia Leone.

Fratelli d’Italia candida l’avvocato Giuseppe Crimi, consigliere comunale uscente, che però sarà in queste elezioni sostenuto dalla lista “Cambiare Salemi”. Oltre allo stesso Crimi, i candidati in Consiglio sono: Susanna Agueci, Giuseppe Alopari, Valentina Asta, Baldassare Bivona, Vito Conforto, Francesco Gandolfo, Angela Gassiraro, Anna Genna, Giuseppina Gucciardi, Luigi Loiacono, Giuseppe Maniscalco, Maria Concetta Monte, Francesca Maria Antonina Policani, Sigismondo Francesco Renda, Ivan Virzì.

Crimi sceglie nella sua Giunta Luigi Loiacono, Leonardo Lombardo e Giuseppe Maniscalco.

Salaparuta al voto per tre papabili primi cittadini

L’attuale sindaco di Salaparuta Vincenzo Drago torna alle urne con la lista “Drago Sindaco – Continuare per Salaparuta” che vede: Eleonora Maria Bascio, Antonino Candela, Annamaria Crocchiolo, Luigi Di Girolamo, Francesco Lombardo (designato anche assessore), Giuseppe Palazzolo, Giovanni Regina, Pieralba Salvaggio, Patrizia Santangelo (designata assessore), Bartolomeo Stillone.

Antonino Cinquemani, già Presidente del Consiglio comunale, si presenta con “Cinquemani Sindaco – Passione e Impegno per Salaparuta”: Francesca Avvocato (designata assessore), Giovanni Cudia, Fabrizio Lupo, Francesco Musso (nominato assessore), Arianna Nicolosi, Giovanni Palermo (nominato assessore), Gaspare Restivo, Leonardo Tritico (nominato assessore), Vita Turano, Ambra Zeoli.

Michele Antonino Saitta è il terzo candidato alla poltrona da sindaco che conosce bene in quanto ha rivestito la carica di primo cittadino di Salaparuta dal 1999 al 2004 e dal 2014 al 2019. Si presenta al voto con la lista “Salaparuta Oggi – Saitta Sindaco” che candida i consiglieri: Manuela Augello (designato assessore), Gaetano Crapa (designato assessore), Sarah Crocchiolo, Antonia Maltese, Giuseppe Nicolosi, Giuseppe Palumbo, Agata Maria Pizzolato, Giuseppe Roppolo, Antonino Trapani, Marcello Tumminello.