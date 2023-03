Elezioni, domani meeting di Forza Italia “Obiettivo Catania”

Domani il meeting di Forza Italia "Obiettivo Catania" alle 17:00 andrà in scena il tavolo di confronto in vista delle Elezioni.

È tempo di politica e domani si svolgerà il meeting di Forza Italia “Obiettivo Catania”. Alle 17:00 all’Hotel Nettuno andrà in scena il tavolo di confronto dedicato al capoluogo etneo in vista delle Elezioni Amministrative di fine maggio. Parleranno Marco Falcone (assessore regionale e commissario FI per Catania e provincia), Nicola D’Agostino (deputato FI Ars) e Marcello Caruso (nuovo commissario regionale azzurro). A concludere i lavori il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.