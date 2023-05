Elezioni Sicilia, exploit della Dc: primo partito a Licata, 2 sindaci eletti nell’Agrigentino

Numeri incoraggianti per la Democrazia Cristiana al termine delle ultime elezioni Amministrative in Sicilia.

La Democrazia cristiana torna a farsi strada in Sicilia. I risultati delle recenti elezioni Amministrative nell’Isola hanno determinato un ritorno della DC in molte località siciliane.

Buoni risultati che hanno trainato anche i successi della coalizione di Centrodestra in Sicilia. In particolare, ottimi riscontri sono stati registrati in provincia di Agrigento, così come sottolineato dallo stesso partito.

Elezioni Sicilia, Pace: “Siamo in crescita”

“Con le recenti elezioni amministrative la provincia di Agrigento consegna alla Democrazia Cristiana 2 sindaci, a Castrofilippo e a Cianciana, e 34 consiglieri comunali così ripartiti: 2 a Burgio, 2 a Calamonaci, 2 a Castrofilippo, 4 a Cianciana, 1 a Grotte, 1 a Joppolo, 3/4 a Licata, 4 a Lucca Sicula, 7 a Menfi, 2 a Ravanusa, 3 a Sambuca, 1 a San Giovanni Gemini, 1 a Santo Stefano di Quisquina”, si legge in una nota.

“I numeri ci danno ragione, la Democrazia Cristiana è sempre più in crescita“, dichiara il capogruppo all’Ars, Carmelo Pace.

“Abbiamo contribuito alla vittoria della coalizione in 10 Comuni su 14 dove alcuni nostri amici di partito rivestiranno il ruolo di assessore. In ultimo ma non in ordine d’importanza, a Licata (unico Comune col proporzionale) la DC è stato il primo partito con una percentuale del 15%. Il sogno continua”.