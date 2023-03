Elezioni Usa, Trump lancia candidatura: “Fermerei guerra in Ucraina in un giorno”

L'ex presidente ha lanciato la propria campagna elettorale e si è presentato come l'unico candidato possibile per "finire il lavoro"

Donald Trump ha lanciato la propria campagna elettorale dalla Convention dei Repubblicani e, nuovamente, si è presentato come l’unico candidato possibile per “finire il lavoro”. “Io sono il vostro guerriero. Io sono la vostra giustizia. E per coloro che hanno tradito: io sono la vostra punizione”, ha detto Trump, che ha attaccato la burocrazia di Washington e ha assicurato che la sua corsa non si fermerà nemmeno in caso di incriminazione per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.

L’ex presidente: “Unico in grado di evitare terza guerra mondiale”

Parlando di Ucraina, il miliardario ha sostenuto che a lui basterebbe “un solo giorno” per fermare la guerra e che è l’unico presidente in grado di “evitare la terza guerra mondiale”. Attaccata anche la Cina, come sempre nei discorsi di politica estera di Trump, che ha promesso di fermare l’import da Pechino. Per quanto riguarda la politica interna l’ex presidente ha promesso di salvare il Paese dai marxisti, comunisti, drogati e dall’oblio a cui secondo lui sarebbe destinato. Ovviamente con solo lui in grado di evitarlo.