Terribile incidente in Australia: collisione tra due elicotteri VIDEO

Due elicotteri si sono scontrati mentre uno era in fase di decollo e l’altro in fase di atterraggio

Una tragedia terribile in Australia. Due elicotteri si sono scontrati mentre uno era in fase di decollo e l’altro in fase di atterraggio. In un video ripreso dall’interno della cabina di pilotaggio di uno dei due velivoli, pubblicato dall’emittente australiana 7News, un passeggero avverte il pilota prima della collisione. L’elicottero che si vede nel video è riuscito a completare un atterraggio di emergenza e le persone a bordo si sono salvate. Le quattro che viaggiano sull’altro velivolo sono morte.