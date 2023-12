Emergenza neve sull’Etna, incontro in Prefettura

In mattinata alla Prefettura di Catania ha avuto luogo l’incontro riguardante l’emergenza neve sul vulcano: la ricostruzione

L’arrivo improvviso della neve sull’Etna ha messo negli ultimi giorni a dura prova il transito degli automobilisti sulle strade provinciali che collegano le diverse località del vulcano sollevando qualche polemica riguardo al varo del Piano Neve per la stagione invernale ormai entrata nel vivo. A questo proposito proprio questa mattina alla Prefettura di Catania ha avuto luogo l’incontro riguardante l’emergenza neve sul vulcano.

Presenti la viceprefetta del capoluogo etneo Rosaria Giuffrè, la Città Metropolitana di Catania con il dirigente Rosario Leonardi, i sindaci dei Comuni di Milo, Ragalna, Linguaglossa, Nicolosi e Pedara e il comandante della Polizia Municipale di Zafferana Etnea, l’amministratore della Servizi Città Metropolitana di Catania, l’avvocato Mario Balsamo, i vertici dell’Anas, quelli della Protezione Civile regionale e il consulente della Città Metropolitana, Ivan Albo.

I dettagli del servizio



Durante l’incontro è stato sottolineato come a partire da questa mattina siano operative le due postazioni di Rifugio Sapienza e della Pineta Ragabo con efficienti mezzi, mentre la Servizi Città Metropolitana di Catania sarà presente con otto unità giornaliere dalle 6 alle 18. Il servizio prevederà anche un turno straordinario notturno in caso di nevicate più elevate e sarà attivo fino al 31 marzo, senza escludere un eventuale prolungamento in caso di eventi straordinari.

