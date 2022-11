Lavoro, Emirates Airlines cerca personale di bordo in Sicilia: ecco dove e quando

Annunciata una giornata di selezioni che si svolgerà in una città dell'Isola per effettuare i colloqui agli aspiranti assistenti di volo. Ecco tutte le informazioni utili

Sei in Sicilia e stai cercando lavoro? Hai sempre sognato di fare la hostess o lo steward per una importante compagnia aerea? E’ il momento giusto, perché Emirates Airlines, ha organizzato alcune giornate di selezione in Sicilia per il 2022 per effettuare i colloqui agli aspiranti assistenti di volo.

Emirates, recruitment day 2022: come candidarsi

Emirates Airlines, assunzioni Sicilia: si darà presto il via alle selezioni di aspiranti assistenti di volo anche nell’Isola. Infatti, la nota compagnia aerea Emirates è alla ricerca di personale e ha attivato una campagna di recruiting in Italia. Tra le tappe delle città che interesseranno le selezioni per il futuro personale di bordo è presente anche una città siciliana. Ecco tutti i dettagli da conoscere in merito a Emirates Airlines, assunzioni Sicilia.

Dove e quando si svolgono i “cabin crew open Days” in Sicilia

Come anticipato, i “Cabin Crew Open Days”, vale a dire le giornate di selezione di futuro personale di bordo, saranno diversi in Italia. E, tra le varie tappe ne è presente anche una in una città siciliana nella quale sarà organizzato un Recruiting Day per aspiranti assistenti di volo interessati a lavorare con Emirates.

La città in questione sarà il capoluogo della Regione Siciliana, Palermo: nello specifico, per coloro i quali sono interessati a partecipare, la data da segnare sul calendario è quella del 14 novembre 2022. Le selezioni prenderanno il via a partire dalle ore 9:00 e si svolgeranno presso l’NH Hotel Palermo Foro Italico.

Emirates, assunzioni 2022: tutti i requisiti

Di seguito, i requisiti richiesti per lavorare in Emirates in qualità di assistente di volo, come riportato nel sito ufficiale alla sezione “Careers”:

almeno un anno di esperienza nell’ospitalità o nell’ambito del servizio clienti;

possedere i requisiti necessari per ottenere il visto di lavoro negli Emirati Arabi Uniti;

portata minima del braccio di 212 cm (in punta di piedi) per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili;

altezza non inferiore a 160 cm;

diploma di scuola superiore;

fluente conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata). La conoscenza anche di altre lingue straniere è considerata un plus;

assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme;

atteggiamento positivo e capacità di lavorare in squadra.

Emirates, recruitment day 2022: come candidarsi

Per poter partecipare al recruitment day di Palermo o di altre città è necessario presentare un’opportuna candidatura attraverso il sito ufficiale di Emirates. Nello specifico, bisognerà registrarsi sul sito e compilare la domanda di partecipazione per la giornata e la città di selezioni alla quale si è interessati.

Infine, è utile visitare la parte del sito Emirates dedicata alle assunzioni anche per le numerose informazioni utili che vengono elencate. Infatti, oltre ai requisiti, è possibile prendere visione delle risposte alle domande più, al dress code per il colloquio e alle informazioni relative agli stipendi del personale.