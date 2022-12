Enel e Nike cercano personale a Catania: ecco come candidarsi

Diverse le figure ricercate. Enel offre un impiego a tempo indeterminato

Enel Green Power e Nike cercano personale a Catania. Per quanto riguarda Enel possibile inviare la propria candidatura online tramite il sito internet dell’azienda. Le posizioni aperte sono:

– specialista Affari Legali e Societari;

– product quality specialist;

– process Engineers for PV cells and modules;

– intellectual property manager.

Per chi sarà idoneo Enel Green Power ha pronto un contratto a tempo indeterminato.

Anche Nike cerca personale nella città etnea. In particolare un Nike Store Coach. I requisiti di partecipazione alla selezione sono un anno di esperienza direttiva, con formazione del personale, la laurea di primo livello e 3 anni di esperienza nel retail oppure 4 anni di esperienza nella vendita. In questo caso non è richiesta la laurea.

Nike per i suoi store a Catania cerca anche un Nike part time Athlete. Requisiti sono anni di servizio nella vendita. L’azienda chiede anche al candidato o alla candidata la dimostrazione di passione e interesse nei confronti del brand Nike, capacità di comunicare verbalmente e in forma scritta, e il saper lavorare in team.