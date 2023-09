Enna, cambio al vertice della Guardia di Finanza: colonnello Marabotto nuovo comandante

Cambio al vertice alla Guardia di finanza di Enna. Stamattina, presso la caserma “Fin. M.A.V.M. Cataldo Lombardo”, alla presenza del comandante regionale Sicilia, generale di Divisione Cosimo Di Gesù, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante provinciale della Guardia di Finanza di Enna tra il colonnello Alessandro Luchini ed il colonnello Fulvio Marabotto. Presenti, fra gli altri, il prefetto Maria Carolina Ippolito e le altre autorità civili e militari. Nel discorso di commiato il colonnello Alessandro Luchini ha ricordato “l’impegno profuso dal Corpo in un periodo non facile, attraversato, peraltro, dalla gravissima emergenza pandemica, ed ha ringraziato tutto il personale per la professionalità e la collaborazione fornita nell’assolvimento dei compiti istituzionali, tali da porre la Guardia di Finanza quale sicuro punto di riferimento per la collettività e le Istituzioni locali”.

Il colonnello Fulvio Marabotto, proveniente dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, ha espresso la propria soddisfazione “per l’impegnativo e prestigioso incarico che si accinge ad assumere ed ha assicurato la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e la collaborazione con le Istituzioni proposte e le altre Forze di polizia per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica”. Il comandante regionale Di Gesù ha ringraziato il colonello Luchini “per l’intensa e proficua opera prestata nel periodo trascorso ad Enna, che ha portato al raggiungimento di significativi risultati, così contribuendo a consolidare e rafforzare nella provincia il ruolo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza a contrasto di ogni forma di illegalità” e ha rivolto al colonnello Marabotto “i migliori auspici di buon lavoro”.