Enna, interventi di ripristino in piazza Garibaldi

Avviata la ripavimentazione stradale, in particolare nella zona dell’innesto con via Falautano. Istituito anche il divieto di sosta in un tratto di via Chiaramonte

ENNA- Avviati gli interventi di ripristino della pavimentazione stradale di piazza Garibaldi. A darne notizia l’assessore con delega ai Lavori Pubblici, Gaetana Palermo, che spiega che l’intervento “riguarderà, in particolare, la parte della piazza in corrispondenza dell’innesto con la via Falautano”.

“Per tale ragione – continua l’assessore Palermo – si renderà necessario interdire tale tratto di strada al transito veicolare, con la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione della via Roma nel tratto compreso tra l’intersezione con via S. Girolamo e l’intersezione con via Chiaramonte”.

È stato inoltre istituito, a partire dal 15 maggio, il divieto di sosta nel tratto di via Chiaramonte nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma e l’intersezione con piazza Garibaldi e nel tratto di piazza Garibaldi antistante e prospiciente la Ccia, fino all’intersezione con via Di Benedetto.

“Ci scusiamo con i cittadini – conclude Gaetana Palermo – per il temporaneo disagio e li invitiamo a privilegiare quanto più è possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici e dell’area di parcheggio del Pisciotto, servito dalla navetta gratuita, soprattutto in considerazione del contestuale avvio della tradizionale fiera di maggio”.

I divieti di sosta e l’istituzione del doppio senso di circolazione sopra descritto resteranno in vigore fino a completamento dei lavori.