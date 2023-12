Enna, dal Pnrr 2,5 milioni di euro per un nuovo asilo nido

Prevista la riqualificazione dell’ex Istituto magistrale di Valverde: saranno realizzati tre livelli dotati di aule, mensa, sale di riposo, biblioteca, sala multimediale, aree ludiche, laboratori per attività pratiche e spazi all’aperto

ENNA – Arrivano buone notizie sul fronte delle opere pubbliche realizzate sul territorio comunale. Come fatto sapere dall’Amministrazione in carica, e in particolare dal sindaco Maurizio Dipietro, nei giorni scorsi “sono stati consegnati i lavori di riconversione funzionale dell’edificio di Valverde, ex Istituto magistrale, da destinare ad asilo nido”.

Come ha spiegato il primo cittadino il progetto prevede la riqualificazione dell’immobile al fine di ampliare il numero dei posti disponibili negli asili nido per i bambini della fascia zero–tre anni fino a novanta bambini, ovvero trenta per ciascuna sezione, per un importo complessivo pari a 2.548.125,80 euro a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

“La nuova struttura – ha evidenziato Dipietro – sarà articolata su tre livelli e dotata di aule, mensa, sale riposo, nonché biblioteca, sala multimediale, aree ludiche e laboratori per attività pratiche, ma anche un cortile dove svolgere attività all’aperto. La struttura sarà, inoltre, dotata di un impianto fotovoltaico, completo di accumulatori, che consentiranno un risparmio sulle spese energetiche del 50%”.

Una struttura importante che, nell’intenzione dell’Esecutivo comunale, darà una opportunità alle famiglie del territorio che potranno in questo modo contare su servizi maggiori da parte del settore pubblico. “Con questo ennesimo quanto importante finanziamento – ha sottolineato Dipietro – raggiungiamo un duplice risultato, venendo incontro alle famiglie ennesi e, in particolare, alle giovani coppie e intervenendo in maniera sostanziale nell’azione di rilancio di tutta la zona di Valverde, già avviata con il ritorno della struttura dell’ex magistrale nella disponibilità del nostro Comune”.

Il primo cittadino ha voluto rivolgere un ringraziamento all’Ufficio tecnico comunale per questo progetto, che rappresenterà anche un’opportunità di crescita per la città dal punto di vista occupazionale.