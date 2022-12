Enna, ristori alle attività economiche penalizzate dai lavori pubblici

Via libera da parte del Consiglio comunale alla proposta del sindaco Maurizio Dipietro. Un sostegno pensato innanzitutto per la zona del Pisciotto e di piazza Santa Maria del Popolo

ENNA – Detto, fatto. Così come aveva anticipato, il sindaco Maurizio Dipietro e l’Amministrazione comunale hanno presentato in Consiglio comunale la proposta per lo stanziamento di quarantamila euro per gli indennizzi a favore delle attività economiche che, nel corso dell’anno corrente, hanno subito perdite in conseguenza dell’esecuzione di lavori pubblici. Un documento che è stato approvato in Aula con il sostegno della maggioranza consiliare.

“Abbiamo ritenuto indispensabile e opportuno – ha spiegato il primo cittadino ennese – individuare questa forma di indennizzo economico, stante l’oggettivo pregiudizio di carattere economico che si è determinato in seguito a interventi di lavori pubblici in esecuzione, innanzitutto nella zona del Pisciotto e di piazza Santa Maria del Popolo”.

Le zone in questione, come accennato, sono state interessati da interventi che hanno negativamente inciso sugli affari delle attività lì collocate. Una situazione che, combinata con la crisi legata al Covid, ha messo in ginocchio molti imprenditori, i quali hanno chiesto un aiuto concreto all’Amministrazione comunale.

Un sostegno che, come detto, è arrivato grazie all’iniziativa dell’Esecutivo retto del primo cittadino Maurizio Dipietro. Una somma non certo astronomica, ma che di certo sarà utile per dare un sollievo alle attività produttive della città penalizzate dall’andamento dei cantieri.

“Manifestiamo concretamente, in questo modo – ha concluso il primo cittadino ennese – l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti di quelle attività che sono in sofferenza per la presenza di interventi di carattere pubblico”.

Le somme saranno erogate entro la fine dell’anno e a seguito della pubblicazione dell’apposito bando sul sito istituzionale del Comune di Enna.