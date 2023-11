A Enna una serie di iniziative per contrastare il randagismo

L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione un contributo per chi decide di prendere con sé un animale ospitato nelle strutture convenzionate con il Comune. L’Ente avrà anche il compito di verificare lo stato di salute post adozione

ENNA – Nei mesi scorsi il Comune ha pubblicato un avviso con cui prevede, per i cittadini che ne facciano richiesta, l’affidamento temporaneo e/o l’adozione definitiva di cani randagi catturati nel territorio.

Campagna di adozione dei cani

L’Amministrazione comunale, infatti, intende promuovere un programma d’interventi atto a contenere il fenomeno favorendo il benessere degli animali, contrastando il loro abbandono e il maltrattamento. È a questo scopo che il Comune ha promosso la campagna di adozione dei cani presenti presso la struttura convenzionata, incentivata attraverso il riconoscimento di un contributo annuo, assieme alle campagne di sterilizzazione, sia dei cani randagi, che di quelli di proprietà.

L’Ente ha promosso, inoltre, l’attivazione da parte dell’Ufficio Benessere degli animali, di una procedura semplificata per la segnalazione di cani vaganti sul territorio, con possibilità di affidamento dell’animale da parte del segnalante qualora manifesti questa volontà.

Per promuovere queste iniziative, come detto, l’Esecutivo ha previsto degli incentivi: per ogni cane presente nel canile convenzionato da almeno nove mesi, regolarmente microchippato e sterilizzato, 600 euro a titolo di contributo a favore di chi adotta per spese di acquisto di cibo, antiparassitari, accessori e prestazioni sanitarie, dopo sessanta giorni dall’adozione, che potrà essere richiesta da privati cittadini, associazioni animaliste e/o protezioniste e strutture rifugio autorizzate. Possibile richiedere gli incentivi anche negli anni successivi, entro il primo trimestre di ciascun anno. Qualora dovessero emergere condizioni di non corretta detenzione dell’animale, si procederà all’immediata revoca dell’adozione con la conseguente restituzione del contributo.

I requisiti per presentare la domanda

Tutti gli interessati a presentare domanda dovranno possedere i seguenti requisiti: il compimento del diciottesimo anno di età; la garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale in buone condizioni; l’assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare e non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza; infine il consenso a far visionare il cane dopo l’adozione, anche senza preavviso, agli incaricati del Comune.

Per le associazioni animaliste e/o protezioniste e strutture rifugio autorizzate è richiesta l’iscrizione agli Albi regionali delle associazioni animaliste e/o protezioniste e strutture rifugio autorizzate, o agli albi delle associazioni di volontariato che abbiano scopi animalisti e/o protezionisti. L’Amministrazione può verificare, tramite la Polizia locale, la regolare tenuta degli animali, prima e anche dopo l’erogazione dell’incentivo.

Gli interessati a presentare domanda di adozione possono trovare la modulistica sul sito web del Comune, che rimarrà attiva fino a esaurimento delle somme o degli animali disponibili. Dopo trenta giorni dalla pubblicazione della manifestazione d’interesse, saranno contattati i potenziali adottanti/beneficiari per la scelta degli animali da adottare tra i disponibili entro quattro giorni dalla convocazione.

Previste campagne straordinarie di sterilizzazione

Il Comune di Enna promuove, inoltre, anche periodiche campagne straordinarie di sterilizzazione, attraverso l’elargizione di un contributo fino a un massimo di 200 euro per ogni intervento effettuato, che saranno riconosciuti a seguito della richiesta avanzata dagli stessi proprietari, documentata con ricevuta delle spese di effettuazione dell’intervento. La campagna sarà attiva fino a esaurimento delle somme messe a disposizione.

Al fine dell’ottenimento del contributo, l’Amministrazione richiede il compimento del diciottesimo anno di età e la residenza presso la città di Enna, nonché la proprietà del cane che si intende sterilizzare. Sarà la Polizia locale, in cui è incardinato l’Ufficio Benessere degli animali di affezione, in relazione alle somme disponibili, ad autorizzare la sterilizzazione. A intervento eseguito, da effettuare entro e non oltre giorni venti dalla autorizzazione, si provvede a rimborsare la relativa somma.

L’Ufficio preposto al Benessere degli animali si occupa anche della valutazione delle istanze pervenute ai fini della formulazione di due diverse graduatorie, per i cani femmine e maschi, che saranno rinnovate ogni tre mesi. L’incentivo sarà erogato entro giorni trenta dalla presentazione della documentazione richiesta.

Infine, il Comune si è fatto carico di una terza iniziativa di semplificazione delle procedure di segnalazione di cani vaganti. I cittadini interessati saranno inseriti in apposito elenco e riceveranno un tesserino di riconoscimento a ciò preposto.