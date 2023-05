Enna, servizio di assistenza domiciliare per gli anziani

Scade oggi il termine per presentare richiesta al Distretto socio-sanitario D21, che comprende i Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto

ENNA – Il Distretto socio-sanitario D21, comprendente i Comuni di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria e Regalbuto, ha pubblicato un Bando per un servizio di assistenza domiciliare per anziani con carente supporto familiare. “Il coordinatore del Distretto socio sanitario D21 – si legge nel documento – rende noto che il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a tutti i cittadini di età superiore ai 70 anni residenti nel territorio del Distretto D21”.

Il Bando si propone di favorire la permanenza presso il proprio domicilio di anziani autosufficienti che non abbiano un adeguato supporto familiare e ciò verrà realizzato attraverso l’erogazione di voucher di servizio per aiuto domestico e supporto per l’anziano da consegnare alle famiglie interessate. Tali buoni andranno a un totale di cinquanta anziani complessivamente per tutti i Comuni e garantiranno il servizio per quattro ore alla settimana ripetute per quaranta settimane in totale.

Il Distretto distribuirà il servizio fra i Comuni interessati come segue: ad Agira spetterà l’assegnazione dei voucher di servizio a undici anziani, per il Comune di Assoro gli anziani saranno sette, per quello di Leonforte 18, per Nissoria quattro e per Regalbuto dieci.

A chi è rivolto il servizio di assistenza

Il servizio di assistenza è rivolto ai cittadini con più di 70 anni residenti in uno dei Comuni del Distretto i quali, se interessati, potranno presentare l’istanza di concessione del servizio al Comune di residenza. Il modello può essere ritirato presso l’Ufficio dei Servizi sociali dei Comuni o scaricato dal sito del Comune di residenza e deve essere inviato entro la giornata di oggi, allegando l’attestazione Isee in corso di validità e un documento di riconoscimento. Non possono presentare istanza i soggetti che già beneficiano di altro servizio domiciliare.

Una volta ricevute le istanze di richiesta, ogni Comune provvederà a inoltrarle al Distretto, il quale in seguito si occuperà di stilare la graduatoria per l’assegnazione del servizio. Essa verrà formulata assegnando un punteggio per vari criteri, usati come indicatori di fragilità: verranno assegnati dieci punti agli anziani soli privi di supporto familiare; otto punti agli anziani con coniuge con invalidità; cinque punti agli anziani con convivente senza invalidità; due punti agli anziani con figli residenti nello stesso comune e -0,5 per ogni 516,46 euro di Isee superiore alla fascia esente prevista dalla normativa regionale vigente in materia; 0 punti saranno, infine, assegnati agli anziani con un familiare che vive insieme a loro.

Al momento della compilazione del modello di richiesta del servizio, possono essere indicate da parte degli interessati diverse prestazioni secondo le preferenze. Le attività previste dal servizio sono le seguenti: aiuto domestico; supporto psicologico e morale; disbrigo pratiche; aiuto nella preparazione dei pasti; aiuto nella lavanderia e stireria. Ciascuna delle prestazioni sarà realizzata dal servizio Osa. I servizi di assistenza domiciliare sono finanziati dal Piano di Zona 2019/2020, prima e seconda annualità, e dal Piano di Zona 2021.