Esalazioni di monossido in un residence: morto ragazzo di 21 anni

Tragedia in un residence nel milanese: un 21enne ha perso la vita dopo aver inalato del monossido di carbonio, mentre l'amico 24enne si trova ricoverato in gravissime condizioni.

Una tragedia si è consumata a Segrate, in provincia di Milano. Un ragazzo di 21 anni, infatti, è morto dopo aver inalato delle esalazioni di monossido di carbonio mentre si trovava all’interno di un residence, poco distante dall’aeroporto di Linate.

Un altro 24enne, invece, si trova ricoverato in gravissime condizioni.

I due ragazzi sono stati soccorsi alle 12.25 all’interno della struttura in via Carducci, dove sono sopraggiunti anche i Vigili del Fuoco per verificare eventuali rischi per altre persone.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, la vittima era andata a trovare l’amico che risiedeva nel residence ormai da ottobre.

Alcuni amici, allertati dai genitori che non riuscivano a sentirli da diversi giorni, si sono recati sul posto, trovandoli stesi per terra agonizzanti dopo ave respirato le esalazioni di monossido, allertando subito i soccorsi.