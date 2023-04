Esce per andare a scuola e scompare: preoccupazione per una sedicenne

Il padre della giovane: "Chi dovesse vederla mi contatti"

Esce per recarsi a scuola ma non ci arriva. Sono momenti di grande ansia quelli vissuti dai familiari di Rebecca Di Molfetta, 16 anni, di Bisceglie, le cui tracce si sono perdute dalle prime ore del mattino di mercoledì. La giovane è alta circa 1.70, bruna e ha un piccolo neo sopra il labbro destro e viene descritta come studentessa irreprensibile del liceo classico “Leonardo da Vinci”.

L’appello del padre

A lanciare l’allarme, anche attraverso il “megafono” dei social è il padre Sergio dopo essersi rivolto alle forze dell’ordine. Ha pubblicato due foto della figlia, chiedendo a chi l’avesse vista di farsi avanti per dare una mano alle ricerche che procedono incessanti. Questa mattina, sui social del liceo molfettese, è comparso un messaggio nel quale si fa appello alla ragazza, nell’ipotesi di un allontanamento volontario, affinché faccia ritorno a casa: «Ti aspettiamo». La giovane è alta circa 1.70, bruna e ha un piccolo neo sopra il labbro destro.