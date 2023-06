Esonero contributivo del 100% per chi assume under 36, chi può riceverlo e come funziona

Con apposita circolare l’Istituto previdenziale fornisce le indicazioni operative. Ecco come funziona l'esonero contributivo.

Con la circolare n. 57 dello scorso 22 giugno 2023 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) fornisce le indicazioni operative per i datori di lavoro che .assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato o trasformino i contratti di lavoro da tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato ai lavoratori che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età anagrafica fino al momento dell’assunzione e che non abbiano avuto altri contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Tale possibilità veniva estesa all’anno in corso (2023) dall’articolo 1, comma, 297, della legge 29 dicembre 2022, n.197 (cosiddetta Legge di Bilancio 2023).

La misura dell’esonero contributivo

La misura dell’esonero contributivo in argomento è pari a 6.000 euro annue (€ 500 mensili ed – € 6.000 : 12 – ed € 16,12 giornalieri – € 500 : 31) per le assunzioni o trasformazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, mentre per le assunzioni o trasformazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 la misura dello stesso esonero è pari a 8.000 euro annue (€ 666,66 mensili – € 8.000 : 12 – ed € 21,50 giornalieri – € 666,66 : 31).

La stessa esenzione contributiva è prevista per 36 mesi, mentre per le seguenti regioni la stessa è pari a 48 mesi: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

A quali datori di lavoro spetta l’esonero

All’esonero in esame possono accedere tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (ad esempio: i liberi professionisti) ad eccezione dei seguenti:

le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;

le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea, tra cui, ma non solo:

a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea;

oppure

c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Sono parimenti esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Il periodo dell’esonero contributivo

Hanno diritto al presente esonero i datori di lavoro privati che assumono o trasformano un rapporto di lavoro come detto sopra nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

Come indicare l’esonero nelle comunicazioni mensili da trasmettere all’INPS

Nelle denuncie mensili che i datori di lavoro trasmettono all’INPS (il cosiddetto UniEmens) deve essere compilato secondo le indicazioni fornite dall’Istituto previdenziale nei paragrafi da 9 a 11 della citata circolare dell’INPS i quali paragrafi sono rubricati come segue:

9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens;

10. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens;

11. Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione “ListaPosAgri” del flusso Uniemen.

Per maggiori informazioni consultare la ripetuta circolare INPS n. 57.

