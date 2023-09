Esplode bombola di gas in un appartamento, grave 53enne

L’appartamento è stato sequestrato e ritenuto inagibile dai vigili del fuoco e anche l’intera verticale della palazzina

Una bombola di gas è esplosa in un’abitazione al civico 46 di via Padre Ludovico da Casoria, a Napoli, questa mattina. Sul posto i carabinieri della compagnia di Casoria e i vigili del fuoco. Un 53enne originario del Burkina Faso, travolto dall’esplosione, è stato portato al Cardarelli in codice rosso per gravi ustioni.

Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe conseguenza di una fuga di gas. L’appartamento è stato sequestrato e ritenuto inagibile e anche l’intera verticale della palazzina. Sono in corso le indagini.