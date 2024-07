VIDEO | L’esplosione in fabbrica e l’enorme palla di fuoco: le incredibili immagini da Taiwan

Il video dell'incidente ha fatto il giro dei social in tutto il mondo.

Terribile incidente a Tainan, Taiwan, dove l’esplosione in una fabbrica di resina ha provocato un’enorme palla di fuoco.

Proprio per questo singolare avvenimento il video dell’esplosione, che è avvenuta pochi giorni fa, è diventato virale e ha fatto il giro dei social di tutto il mondo.

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI

Esplosione in fabbrica, la palla di fuoco a Taiwan

Rimane ancora da verificare l’esatta dinamica di quanto accaduto, così come le cause scatenanti del rogo. Fortunatamente, sembra che non ci siano vittime: i dipendenti della fabbrica, infatti, sarebbero stati immediatamente evacuati. Sul posto ben 39 autopompe per spegnere l’incendio.

Video da x – Historic VIDS

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI