Esplosione in un gasdotto vicino a San Pietroburgo

“Un’esplosione si è verificata in un gasdotto nella regione di Leningrado, a pochi chilometri da San Pietroburgo, i vigili del fuoco stanno spegnendo l’incendio scoppiato in seguito alla deflagrazione tra Berngardovka e Kovalevo”, ha dichiarato il governatore Alexander Drozdenko su Telegram, citato dall’agenzia di stampa statale russa Ria novosti.

Secondo Drozdenko non c’è alcuna minaccia per la popolazione, nessuno è rimasto ferito, al momento si stanno accertando le cause dell’esplosione. La pressione sul gasdotto principale al momento è stata ridotta.