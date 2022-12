Esplosione in acquario hotel di Berlino, strade allagate

Sul posto stanno intervenendo un centinaio di vigili del fuoco, mentre non è al momento chiara la causa che ha provocato la deflagrazione

Una potente esplosione è stata registrata nell’acquario Sea Life dell’hotel Hotel DomAquarée, in centro a Berlino. Lo riferisce la Dpa spiegando che ”è esploso un grande serbatoio dell’acquario” e ‘‘l’acqua si sta riversando in strada”, con la conseguente ”chiusura della circolazione”. Sul posto stanno intervenendo un centinaio di vigili del fuoco, mentre non è al momento chiara la causa che ha provocato la deflagrazione.

Vasca gigante con 1.500 specie pesci tropicali

L’edificio DomAquarée ospita l’acquario Sea Life e il cosiddetto AquaDom, una vasca gigante dove si trovano 1.500 specie di pesci tropicali e che rappresenta una popolare attrazione turistica. L’AquaDom è “il più grande acquario cilindrico indipendente del mondo”, secondo il sito web di DomAquarée.