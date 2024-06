Da Madeira alle Faroe: dove è possibile viaggiare senza passaporto nell’estate del 2024

Dove è possibile viaggiare senza passaporto nell'estate del 2024? Dalla Norvegia alla Guadalupa, le destinazioni possibili

Nonostante la nascita dell’agenda prioritaria e l’introduzione di diverse agevolazioni per ottimizzare le tempistiche di rilascio passaporto, l’attesa resta comunque elemento cruciale di questo documento. Un problema per il turismo? Solo in parte. In attesa del periodo più caldo per quanto riguarda le vacanze estive del 2024, infatti, si può fare una panoramica dei luoghi (non solo in ambito europeo) in cui è possibile viaggiare anche senza passaporto. In qualcuno tra questi potrebbe anche diventare necessario essere in possesso di altre documentazioni valide, ma non del passaporto. Chiaramente, anche i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di identità.

Tra i luoghi più suggestivi possibili da visitare senza possedere il passaporto troviamo la Norvegia, Guadalupa, l’Isola di Reunion o Martinica. Ma non solo.

Estate 2024, dove viaggiare senza passaporto

Grazie al piano Schengen, è possibile viaggiare liberamente tra/in numerosi luoghi europei e non anche senza passaporto. Questo, è il caso di luoghi come Austria, Finlandia, Croazia, Danimarca, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo. Ma anche Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e chiaramente Italia.

Inoltre, è possibile volare senza passaporto anche nelle isole europee delle Azzorre (Portogallo), Madeira (Portogallo), le Canarie (Spagna), Skye, Man, Bozcaada, Svalbard e le Isole Faroe (Danimarca). Oltre le isole, possibile viaggiare senza passaporto anche al di fuori dell’area Schengen. Questo, è il caso di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro e Serbia, ma anche di molti luoghi della Turchia (a patto che il documento di identità sia in perfette condizioni). Necessario, invece, il passaporto nel caso in cui si entra nel territorio turco via terra e nelle direzioni sud-est ed est, ovvero dalle frontiere con la Georgia, l’Azerbaigian, l’Iran, l’Iraq e la Siria.

Egitto e Tunisia senza passaporto

Per entrare in Egitto senza passaporto e con il solo documento di validità, invece, occorre che questa abbia una validità residua superiore ai sei mesi e che sia accompagnata da due foto tessere. In Tunisia basta la carta d’identità nel caso di viaggi di gruppo. In questo caso, basterà semplicemente esibire il voucher turistico e tutti i dettagli del pernottamento del luogo per l’accesso al Paese.